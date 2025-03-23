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PİYASA 5. BÖLÜM FULL İZLE: Kanal D Piyasa son bölüm izle tamamı
Giriş Tarihi: 23.03.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
09:14
PİYASA 5. BÖLÜM FULL İZLE: Kanal D Piyasa son bölüm izle tamamı
İlayda Alişan ve Alp Navruz'un da kadrosunda bulunduğu yeni dizi, son bölümüyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Piyasa 5. bölümünü izlemek isteyenler, Kanal D ekranlarına yöneliyor. 22 Mart 2025'te yayınlanan bölüm için seyirciler ekran başındaki yerlerini aldı. İşte, Kanal D ile Piyasa son bölüm izle, tek parça, full HD