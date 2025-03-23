PİYASA 5. BÖLÜM FULL İZLE: Kanal D Piyasa son bölüm izle tamamı

PİYASA SON BÖLÜM ÖZETİ

Sette çıkan kargaşa, olaya Adar'ın da dahil olmasıyla karakola taşınır. Kenan, Münevver'i koruyabilmek adına şikayetini geri çekmek istemez. Münevver ve Kenan'ı sürekli yan yana görmek Adar'ı dönüşü olmayan bir yola sokar. Ahsen ve Keriman arasındaki kavga gittikçe büyürken Münevver kendini baba evinde bulur. Münevver, yaşadıklarının yansımalarıyla yüzleşirken Kenan Münevver'in peşindedir.Kenan'dan gelen bir teklif, Münevver'in en çaresiz anında bütün olayların seyrini değiştirir.