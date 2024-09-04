Dilan Polat Engin Polat çifti, Candan Kardeşler, Kıvanç Talu ve Beril Talu... Fenomenler için hesap vakti!

Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanıklı dava 4, 5 ve 6 Eylül 2024 günü 3 gün boyunca Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar için mahkeme, duruşma günü hazır edilmeleri için zorla getirme kararı çıkardı. Tutuklu sanıklar ise duruşma günü duruşma salonunda hazır edilecek.