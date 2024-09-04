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Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 11:10

Dilan Polat Engin Polat çifti, Candan Kardeşler, Kıvanç Talu ve Beril Talu... Fenomenler için hesap vakti!

Kara para aklama suçlamasıyla haklarında dava açılan fenomen isimlerin kara para davaları başlıyor. Dilan ve eşi Engin Polat ile Bahar ve Nihal Candan kardeşler hafta boyu yargılanacak. Ünlü isimler bugün hakim karşısına çıkıyor. Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Öte yandan; "VAR Böyle Tipler" isimli sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yakın çevrelerini dolandırdığı iddiasıyla 5 Ocak 2024 günü tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

ARZU KAYA
Dilan Polat Engin Polat çifti, Candan Kardeşler, Kıvanç Talu ve Beril Talu... Fenomenler için hesap vakti!

Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanıklı dava 4, 5 ve 6 Eylül 2024 günü 3 gün boyunca Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar için mahkeme, duruşma günü hazır edilmeleri için zorla getirme kararı çıkardı. Tutuklu sanıklar ise duruşma günü duruşma salonunda hazır edilecek.

Dilan Polat Engin Polat çifti, Candan Kardeşler, Kıvanç Talu ve Beril Talu... Fenomenler için hesap vakti!

28 SANIK, BİRÇOK SUÇ

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet" suçlarından 40'ar, 21 sanığın ise 36 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Dilan Polat Engin Polat çifti, Candan Kardeşler, Kıvanç Talu ve Beril Talu... Fenomenler için hesap vakti!

CANDAN KARDEŞLER DE HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Polat çiftinin yanı sıra Candan kardeşler de hakim karşısında olacak. Bir televizyon programıyla ünlenen fenomen kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Dilan Polat Engin Polat çifti, Candan Kardeşler, Kıvanç Talu ve Beril Talu... Fenomenler için hesap vakti!

İddianamede Bahar Candan'ın 44 yıla, Nihal Candan'ın ise 24 yıla kadar hapsi istendi. Candan kardeşlerin yargılanacağı davada ilk duruşma bugün görülecek. Bu dava ise 4, 6, 11, 13, 18 ve 20 Eylül tarihleri olmak üzere 6 gün sürecek.

Dilan Polat Engin Polat çifti, Candan Kardeşler, Kıvanç Talu ve Beril Talu... Fenomenler için hesap vakti!

'VAR BÖYLE TİPLER'E DAVA AÇILDI

"VAR Böyle Tipler" isimli sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yakın çevrelerini dolandırdığı iddiasıyla 5 Ocak 2024 günü tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

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