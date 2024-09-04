Dilan Polat Engin Polat çifti, Candan Kardeşler, Kıvanç Talu ve Beril Talu... Fenomenler için hesap vakti!

Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
11:10
Kara para aklama suçlamasıyla haklarında dava açılan fenomen isimlerin kara para davaları başlıyor. Dilan ve eşi Engin Polat ile Bahar ve Nihal Candan kardeşler hafta boyu yargılanacak. Ünlü isimler bugün hakim karşısına çıkıyor. Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Öte yandan; "VAR Böyle Tipler" isimli sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yakın çevrelerini dolandırdığı iddiasıyla 5 Ocak 2024 günü tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.