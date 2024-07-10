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Polatlar iddianamesinde çarpıcı detaylar! Örgüt lideri Engin Polat, baş lider...
Giriş Tarihi: 10.07.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
21:50
Polatlar iddianamesinde çarpıcı detaylar! Örgüt lideri Engin Polat, baş lider...
Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında açılan soruşturma kapsamında uzun süredir gündemde olan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı. Örgüt liderinin Engin Polat olduğu, Polat'ın liderliğini ise uyuşturucu baronu Derkan Başer'in yaptığı vurgulanırken Polat liderliğindeki örgütün yasa dışı faaliyetlerle yaklaşık 250 milyon lira kara parayı güzellik merkezleri ve paravan şirketler üzerinden nasıl akladıkları anlatıldı.