Polatlar iddianamesinde çarpıcı detaylar! Örgüt lideri Engin Polat, baş lider...

"AKLAMA SİSTEMİ" ANLATILDI

Hazırlanan iddianamede her gün ticari, iktisadi, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin topluma çok fazla kolaylıklar ve konforlu bir yaşam sunmasına karşın bu gelişmelerin suç işleme iradesiyle hareket eden ve maddi menfaat devşirmeyi hedefleyen kişi ve grupların amaçlarını gerçekleştirmede de kolaylıklar sağladığı, günümüzde en yaygın olarak başvurulan yöntemin ise "aklama" sistemi olduğu vurgulandı.

BİR KISMI PARAYI AKLIYOR, DİĞER KISMI PERDELİYOR

İddianamede söz konusu örgütün yapısı açıklandı. Şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerin yasal olmayan faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri yasal olarak elde etmiş gibi gösterdikleri, son derece profesyonel yöntemlerle akladıkları kara parayı perdeledikleri belirtildi. Şüphelilerden bir kısmının kara paranın kaynağını oluşturan suçu işleyen taraf olduğu, geri kalan şüphelilerin ise bu parayı aklayıp ticari hayata sokmaya çalışan kişiler olduğu tespit edildi. Parayı aklayan şüphelilerin (muhasebeci, banker, mali danışman vs.) ustaca bir taktikle sabıkasız ve toplum tarafından kabul gören itibarlı ve sözde güvenilir kişiler arasından seçildiği anlatıldı.