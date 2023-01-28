Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda 10 bin polis alımı yapılacağı müjdesi verildi. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez bünyesine bin taşra teşkilatına ise 9 bin memur kadrosu ilanı yapıldı. Halkın güvenliğini üstlenecek olan adaylar polis alımı 2023 ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir sorusuna yanıt aranıyor. Aşamaları başarı ile geçen adaylar, 6 ay sürecek olan POMEM eğitimlerine başlıyor. Peki Polis alımı ne zaman? 10 bin Polis alımı başvurusu başladı mı, şartları nelerdir?