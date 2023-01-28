Haberler Yaşam Polis alımı ne zaman? 10 bin Polis alımı başvurusu başladı mı, şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 28.01.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 11:37

Polis alımı ne zaman? 10 bin Polis alımı başvurusu başladı mı, şartları nelerdir?

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda 10 bin polis alımı yapılacağı müjdesi verildi. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez bünyesine bin taşra teşkilatına ise 9 bin memur kadrosu ilanı yapıldı. Halkın güvenliğini üstlenecek olan adaylar polis alımı 2023 ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir sorusuna yanıt aranıyor. Aşamaları başarı ile geçen adaylar, 6 ay sürecek olan POMEM eğitimlerine başlıyor. Peki Polis alımı ne zaman? 10 bin Polis alımı başvurusu başladı mı, şartları nelerdir?