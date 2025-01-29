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Polis ekiplerini hayrete düşüren olay! GBT'ye takılan genç dinozor kostümüyle arabadan çıkınca...
Giriş Tarihi: 29.01.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
12:32
Polis ekiplerini hayrete düşüren olay! GBT'ye takılan genç dinozor kostümüyle arabadan çıkınca...
Isparta'da dinozor kostümüyle dolaşan bir genç, polis ekiplerinin GBT sorgusuna takıldı. Dinozoru durduran polisler, kimlik kontrolü sırasında kahkahalarını tutamadı. Isparta sokaklarında eğlenceli anlara sahne olan bu olay, unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazınırken, GBT sorgusu sonrası yaşadıklarını anlatan genç, "İlk başta çok korktum, kimlik numaramı sorduklarında aklım gitti. Daha sonra kimlik numaramı söyledim, sonra da bana direkt 'git' dediler. Çok şükür bir sıkıntı çıkmadı" ifadelerini kullandı.