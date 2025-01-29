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Giriş Tarihi: 29.01.2025 12:32 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 12:32

Polis ekiplerini hayrete düşüren olay! GBT'ye takılan genç dinozor kostümüyle arabadan çıkınca...

Isparta'da dinozor kostümüyle dolaşan bir genç, polis ekiplerinin GBT sorgusuna takıldı. Dinozoru durduran polisler, kimlik kontrolü sırasında kahkahalarını tutamadı. Isparta sokaklarında eğlenceli anlara sahne olan bu olay, unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazınırken, GBT sorgusu sonrası yaşadıklarını anlatan genç, "İlk başta çok korktum, kimlik numaramı sorduklarında aklım gitti. Daha sonra kimlik numaramı söyledim, sonra da bana direkt 'git' dediler. Çok şükür bir sıkıntı çıkmadı" ifadelerini kullandı.

İHA
Polis ekiplerini hayrete düşüren olay! GBT’ye takılan genç dinozor kostümüyle arabadan çıkınca...

Isparta'da Berkay Başa isimli bir genç, yaklaşık 4 haftadır her gün giydiği devasa dinozor kostümüyle şehir sokaklarına renk katıyor. Dinozor kostümüyle dolaşan Başa, hem esnafın hem de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Polis ekiplerini hayrete düşüren olay! GBT’ye takılan genç dinozor kostümüyle arabadan çıkınca...

İlk başta hayrete sebep olan dinozor, kısa sürede eğlence kaynağına dönüşüyor. Vatandaşlar dinozorla fotoğraf çektirmek için sıraya girerken, bazıları onu motosiklete bindirip gezdirmek istiyor. Daha cesur olanlar ise dinozoru korkutmaya çalışarak kahkahalara boğuluyor.

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Polis ekiplerini hayrete düşüren olay! GBT’ye takılan genç dinozor kostümüyle arabadan çıkınca...

POLİS DİNOZORUN GBT'SİNİ SORGULADI

Başa'nın dinozor kostümüyle sokaklarda dolaşması, şehirde kısa sürede gündem olurken, olayın en ilginç anlarından biri polis ekiplerinin dinozorla karşılaşması oldu. Geçtiğimiz gün kaldırımda kostümüyle yürüyen Başa'yı durduran polisler, GBT sorgusu yaptı. Kimlik kontrolü sırasında yaşanan anlar, hem polisleri hem de çevredeki vatandaşları güldürdü.

Polis ekiplerini hayrete düşüren olay! GBT’ye takılan genç dinozor kostümüyle arabadan çıkınca...

"POLİS EKİPLERİNİ GÖRÜNCE AKLIM GİTTİ"

Polis ekiplerinden korktuğunu belirten Berkay Başa, "Normal bir şekilde kaldırımda yürüyordum, karşıma üç tane polis çıktı. Beni durdurup GBT sorgusu yaptılar.

Polis ekiplerini hayrete düşüren olay! GBT’ye takılan genç dinozor kostümüyle arabadan çıkınca...

İlk başta çok korktum, kimlik numaramı sorduklarında aklım gitti. Daha sonra kimlik numaramı söyledim, sonra bana direkt 'git' dediler. Korkmuş olsam da sonunda bir şey olmadı ve herkes güldü" şeklinde konuştu.

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