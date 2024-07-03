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Haberler Yaşam POLİS MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ: Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 10:10

POLİS MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ: Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?

Emekli ve memur zammı 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü TUİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkıyla netleşecek. Bu noktada polis, öğretmen, doktor, mühendis, hemşire, uzman doktor ve birçok kalemin Temmuz maaşı açıklanan zam oranı sonrasında değişecek. Peki, Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı? İşte, detaylar…

POLİS MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ: Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?

Bugün açıklanacak olan enflasyon farkı ile polis, öğretmen ve daha birçok kalemin maaşları değişecek. Bu noktada milyonları aşkın vatandaşın gözü 2024 Temmuz zammına çevrildi. Peki, 2024 Temmuz zammı ile Polis maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, detaylar...

POLİS MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ: Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?

2024 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

Türkiye genelinde büyük bir merakla beklenen Haziran ayı enflasyon verileri sonunda açıklandı.

Verilere göre, memur ve memur emeklilerine %24,89,

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri ile dul ve yetimlere ise %24,73 oranında zam yapıldı.

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POLİS MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ: Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?

2024 OCAK ZAMMI İLE POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek.

Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklanacak. Polis maaşları da bu zam oranı kadar artış yaşayacak. Yeni polis maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

POLİS MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ: Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?

POLİS VE BAŞKOMİSER

Derece: 3/1
Unvan: Başkomiser
2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.920 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 58.875 TL

Derece: 8/1
Unvan: Polis memuru
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.292 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.305 TL

POLİS MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ: Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?

MEMUR MAAŞLARI ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE ARTIYOR

6 milyonu aşkın memur ve emeklisinin maaşı temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edilince memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi.

Temmuz döneminde toplu sözleşme zammı yüzde 10 olacak. TÜİK'in açıklamasıyla beraber enflasyon farkı ile beraber yeni zam oranı hesaplanacak.

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