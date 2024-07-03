POLİS MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ: Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?

Bugün açıklanacak olan enflasyon farkı ile polis, öğretmen ve daha birçok kalemin maaşları değişecek. Bu noktada milyonları aşkın vatandaşın gözü 2024 Temmuz zammına çevrildi. Peki, 2024 Temmuz zammı ile Polis maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, detaylar...