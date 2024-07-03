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POLİS MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ: Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
10:10
POLİS MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ: Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?
Emekli ve memur zammı 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü TUİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkıyla netleşecek. Bu noktada polis, öğretmen, doktor, mühendis, hemşire, uzman doktor ve birçok kalemin Temmuz maaşı açıklanan zam oranı sonrasında değişecek. Peki, Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı? İşte, detaylar…