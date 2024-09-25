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Giriş Tarihi: 25.09.2024 20:04 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 20:35

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmeden önce motosiklet çalmıştı! Suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin o görüntüleri ortaya çıktı

Ümraniye'de hırsızlık şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından başından vurulan polis memuru Şeyda Yılmaz, şehit oldu. Şeyda Yılmaz'ı şehadete götüren süreç bir motosiklet hırsızlığıyla başladı. Yunus Emre geçti isimli cani, 3 gün önce motosiklet çaldı ve polis ekipleri tarafından yakalanıp karakola götürüldü. O hırsızlık anına ait görüntülere ATV Haber ulaştı.

Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmeden önce motosiklet çalmıştı! Suç makinesi Yunus Emre Geçti’nin o görüntüleri ortaya çıktı

Şehit polis Şeyda Yılmaz tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. 26 yaşındaki Şeyda polisi şehadete götüren o cani hain saldırıdan önce motosiklet hırsızlığına soyunmuştu. ATV Haber, her şeyin başlangıcı olan o anın görüntüsüne ulaştı.

Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmeden önce motosiklet çalmıştı! Suç makinesi Yunus Emre Geçti’nin o görüntüleri ortaya çıktı

19 yaşındaki cani Yunus Emre Geçti'nin yaşından büyük sabıkası vardı.

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Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmeden önce motosiklet çalmıştı! Suç makinesi Yunus Emre Geçti’nin o görüntüleri ortaya çıktı

Cinsel istismardan tacize, hırsızlıktan uyuşturucuya tam 26 suç kaydı vardı. İşte olayın 3 gün öncesinde İstanbul Ümraniye'de gündüz vakti, bir motosikleti çaldı.

Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmeden önce motosiklet çalmıştı! Suç makinesi Yunus Emre Geçti’nin o görüntüleri ortaya çıktı

Motosiklet sahibi de polise gidip şikayetçi oldu. Görüntüler incelendi.

Suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı

Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmeden önce motosiklet çalmıştı! Suç makinesi Yunus Emre Geçti’nin o görüntüleri ortaya çıktı

Emniyet güçleri Yunus Emre Geçti'nin peşine düştü. Geçti gözaltına alınarak karakola getirildi ancak polisin elinden kurtulmayı başardı.

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