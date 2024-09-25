Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmeden önce motosiklet çalmıştı! Suç makinesi Yunus Emre Geçti’nin o görüntüleri ortaya çıktı

Şehit polis Şeyda Yılmaz tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. 26 yaşındaki Şeyda polisi şehadete götüren o cani hain saldırıdan önce motosiklet hırsızlığına soyunmuştu. ATV Haber, her şeyin başlangıcı olan o anın görüntüsüne ulaştı.