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Suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı

Suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı

25.09.2024 | 19:43

Ümraniye'de hırsızlık şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından başından vurulan polis memuru Şeyda Yılmaz, şehit oldu. Şeyda Yılmaz'ı şehadete getiren süreç bir motosiklet hırsızlığıyla başladı. Yunus Emre geçti isimli cani 3 gün önce motosiklet çaldı ve polis ekipleri tarafından yakalanıp karakola götürüldü. O hırsızlık anına ait görüntüler ATV Haber ulaştı.

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