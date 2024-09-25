Suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı
Ümraniye'de hırsızlık şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından başından vurulan polis memuru Şeyda Yılmaz, şehit oldu. Şeyda Yılmaz'ı şehadete getiren süreç bir motosiklet hırsızlığıyla başladı. Yunus Emre geçti isimli cani 3 gün önce motosiklet çaldı ve polis ekipleri tarafından yakalanıp karakola götürüldü. O hırsızlık anına ait görüntüler ATV Haber ulaştı.
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