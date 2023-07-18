Polisten kaçıyordu…Bisikletliyi hayattan kopardı

Polisten kaçıyordu… Genç bisikletliyi hayattan kopardı… Acı olay İstanbul'da Kadıköy'deki Bostancı Sahili'nde yaşandı. İddiaya göre bir sürücü polis kontrolünde durmadı. Polisin dur ihtarına rağmen gaza bastı. Yaşanan kovalamaca sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olaya şahit olan vatandaşlar, hemen polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.