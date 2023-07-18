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Giriş Tarihi: 18.07.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 10:12

Polisten kaçıyordu…Bisikletliyi hayattan kopardı

Polisten kaçan bir sürücü gaza bastı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye çarptı. Talihsiz adam, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı…

DHA
Polisten kaçıyordu…Bisikletliyi hayattan kopardı

Polisten kaçıyordu… Genç bisikletliyi hayattan kopardı…

Polisten kaçıyordu…Bisikletliyi hayattan kopardı

Acı olay İstanbul'da Kadıköy'deki Bostancı Sahili'nde yaşandı.

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Polisten kaçıyordu…Bisikletliyi hayattan kopardı

İddiaya göre bir sürücü polis kontrolünde durmadı. Polisin dur ihtarına rağmen gaza bastı.

Polisten kaçıyordu…Bisikletliyi hayattan kopardı

Yaşanan kovalamaca sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı.

Polisten kaçıyordu…Bisikletliyi hayattan kopardı

Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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