Haberler Yaşam Polisten kaçıyordu…Bisikletliyi hayattan kopardı

Giriş Tarihi: 18.07.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 10:12

Polisten kaçıyordu…Bisikletliyi hayattan kopardı

Polisten kaçan bir sürücü gaza bastı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye çarptı. Talihsiz adam, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı…