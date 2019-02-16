Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Polisten

Polis Teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar kullanılan tarihi polis üniformaları ile arşivindeki tarihi plaklar, meraklıların beğenisine sunuldu.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 16.02.2019 21:57 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 21:59
Polisten tarihi sergi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Polisten tarihi sergi

Polis Radyosunca Ankara'daki bir alışveriş merkezinde, Polis Teşkilatının görünürlüğünün ve tanıtımının en iyi şekilde yapılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Polisten tarihi sergi

Etkinlikte, kuruluşundan bugüne kadar Türk polisinin kullandığı üniformalar, arşivinde yer alan tarihi plaklar sergilendi.

Polisten tarihi sergi

Yarın da açık olacak sergide, , Madonna, , , , ve Müslüm Gürses gibi sanatçıların plakları da yer aldı.

Polisten tarihi sergi

Polis memuru ve prodüktör Kübra Sonat, etkinlikte Polis Radyosunun 67 yıllık geçmişi ile yabancı ve Türk şarkıcıların 45'lik plaklarının bulunduğunu söyledi.

Polisten tarihi sergi

Polis Radyosunun 'nin en eski ikinci radyosu olduğunu ve en köklü plak arşivinin bulunduğunu belirten Sonat, "Etkinliğin amacı, halkla iletişime geçmek, polisin sevecen ve medyatik yüzünü göstermek." dedi.

Polisten tarihi sergi

spikeri Umut Sarıarslan da Polis Radyosunun Türkiye'nin reklam almayan Türkiye'nin tek radyosu olduğunu ifade etti.

BİZE ULAŞIN