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Giriş Tarihi: 06.06.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 10:51

Polonya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milliler EURO 2024 öncesi ikinci hazırlık maçına çıkıyor

A Milli Futbol takımımız, EURO 2024 öncesi ikinci hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. İlk sınavını İtalya'ya karşı veren milliler, karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrılmışlardı. Şimdi ise gözler Polonya ile oynanacak olan ikinci maça çevrildi. Peki, Polonya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Polonya Türkiye maçı yayın kanalı ve tarihi

Polonya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milliler EURO 2024 öncesi ikinci hazırlık maçına çıkıyor

14 Haziran'da başlayacak olan EURO 2024 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli futbol takımımız, ikinci hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Polonya EURO 2024'te Hollanda, Avusturya, Fransa gibi önemli takımlarla mücadele edecek. Öte yandan milliler, son hazırlık maçında savunması ile öne çıkmayı başarmıştı. Peki, Polonya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milliler EURO 2024 öncesi ikinci hazırlık maçına çıkıyor

Polonya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milliler EURO 2024 öncesi ikinci hazırlık maçına çıkıyor

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Ay-yıldızlılar, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçına Polonya karşısında çıkıyor. Milli takım, mücadelenin ardından turnuva hazırlıkları için Almanya'ya geçecek.

Polonya - Türkiye mücadelesi 10 Haziran Pazartesi günü Polonya'nın başkenti Varşova'da yer alan PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak. 21.45'te başlayacak karşılaşmanın TRT Spor ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

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Polonya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milliler EURO 2024 öncesi ikinci hazırlık maçına çıkıyor

A MİLLİ TAKIM'DA ÜÇ OYUNCU SAKATLANDI

EURO 2024 öncesinde A Milli Takım 35 kişilik geniş kadroyu duyurmuştu. Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım Ümit Milli Takım'a geçiş yaparken İskoçya maçında forma giyen Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan da İtalya maçının ardından yeniden A Takım kadrosuna dahil olacak. A Milli Takım'ın stoperi Ozan Kabak, İtalya maçınının 39. dakikasında Retegui ile girdiği ikili mücadelede sağ dizinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ozan'ın yerine 42. dakika Merih Demiral oyuna girdi.

Polonya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milliler EURO 2024 öncesi ikinci hazırlık maçına çıkıyor

POLONYA İLE 18. RANDEVU

Daha önce Polonya ile 17 müsabaka oynayan A Millî Takımımız, bu maçlarda 3 galibiyet alırken, 3 karşılaşma berabere sonuçlandı, 11 maçta ise gülen taraf Polonya oldu.

2018 ve 2022 yıllarında düzenlenen Dünya Kupası finallerinde yer alan Polonya, 2008 yılından beri organize edilen tüm Avrupa Şampiyonlarının final turnuvalarında da mücadele etti.

Polonya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milliler EURO 2024 öncesi ikinci hazırlık maçına çıkıyor

MİLLİ TAKIM İLK MAÇINI 18 HAZİRAN'DA OYNAYACAK

Ay-yıldızlı takımımız, EURO 2024'te ilk maçını 18 Haziran tarihinde Gürcistan'da oynayacak.y-yıldızlılar ikinci maçını 22 Haziran'da Portekiz ile üçüncü mücadelesini 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile oynayacak.

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