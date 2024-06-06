Polonya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milliler EURO 2024 öncesi ikinci hazırlık maçına çıkıyor

POLONYA İLE 18. RANDEVU

Daha önce Polonya ile 17 müsabaka oynayan A Millî Takımımız, bu maçlarda 3 galibiyet alırken, 3 karşılaşma berabere sonuçlandı, 11 maçta ise gülen taraf Polonya oldu.

2018 ve 2022 yıllarında düzenlenen Dünya Kupası finallerinde yer alan Polonya, 2008 yılından beri organize edilen tüm Avrupa Şampiyonlarının final turnuvalarında da mücadele etti.