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Polonya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milliler EURO 2024 öncesi ikinci hazırlık maçına çıkıyor
Giriş Tarihi: 06.06.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
10:51
Polonya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milliler EURO 2024 öncesi ikinci hazırlık maçına çıkıyor
A Milli Futbol takımımız, EURO 2024 öncesi ikinci hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. İlk sınavını İtalya'ya karşı veren milliler, karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrılmışlardı. Şimdi ise gözler Polonya ile oynanacak olan ikinci maça çevrildi. Peki, Polonya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Polonya Türkiye maçı yayın kanalı ve tarihi