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Haberler Yaşam POMEM 28.Dönem sözlü mülakat sonuçları 2022: EGM PA POMEM sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 26.05.2022 13:24 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 13:24

POMEM 28.Dönem sözlü mülakat sonuçları 2022: EGM PA POMEM sonuçları açıklandı mı?

Giriş, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı şeklinde düzenlenen POMEM 28.Dönem sözlü mülakatlarının ardından katılımcılar POMEM sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Yapılan açıklama doğrultusunda; sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır. Toplamda 10 bin öğrenci alımının yapılacağı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28.Dönem POMEM sonuçları EGM PA resmi internet sitesi üzerinden adaylara duyurulacak.

POMEM 28.Dönem sözlü mülakat sonuçları 2022: EGM PA POMEM sonuçları açıklandı mı?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) önlisans ve lisans mezunu adayların alınacağı duyurusu daha öncelerinde yapılmıştı. Söz konusu sınav sürecine katılan adaylar şimdi POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki; EGM PA POMEM sonuçları açıklandı mı? İşte 28.Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve bilgiler.

POMEM 28.Dönem sözlü mülakat sonuçları 2022: EGM PA POMEM sonuçları açıklandı mı?

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.

2 Mart tarihinde 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adayların sınav tarihleri, e www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştı.

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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı sitesinden; PA.edu.tr adresinden öğrenilecek. Adaylar e-devlet girişleri ile birlikte POMEM sonuçlarına ulaşabilecek.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

POMEM 28.Dönem sözlü mülakat sonuçları 2022: EGM PA POMEM sonuçları açıklandı mı?
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