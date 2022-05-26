Haberler Yaşam POMEM 28.Dönem sözlü mülakat sonuçları 2022: EGM PA POMEM sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 26.05.2022 13:24 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 13:24

Giriş, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı şeklinde düzenlenen POMEM 28.Dönem sözlü mülakatlarının ardından katılımcılar POMEM sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Yapılan açıklama doğrultusunda; sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır. Toplamda 10 bin öğrenci alımının yapılacağı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28.Dönem POMEM sonuçları EGM PA resmi internet sitesi üzerinden adaylara duyurulacak.