POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM PA ile 29. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı 2023

POMEM sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere 29. Dönem için lisans mezunu 8.160 erkek, 2.240 kadın, önlisans mezunu 800 erkek, 1.800 kadın olmak üzere toplamda 13 bin polis alımı gerçekleşecek. Başvuruların ardından mülakat aşamalarını tamamlayan adaylar "POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. 29. Dönem POMEM mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte EGM PA ile 29. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve son durum.