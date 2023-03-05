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Haberler Yaşam POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM PA ile 29. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı 2023
Giriş Tarihi: 05.03.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 13:15

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM PA ile 29. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı 2023

POMEM sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere 29. Dönem için lisans mezunu 8.160 erkek, 2.240 kadın, önlisans mezunu 800 erkek, 1.800 kadın olmak üzere toplamda 13 bin polis alımı gerçekleşecek. Başvuruların ardından mülakat aşamalarını tamamlayan adaylar "POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. 29. Dönem POMEM mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte EGM PA ile 29. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve son durum.

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM PA ile 29. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı 2023

13 bin polis alımı için mülakat süreci geçtiğimiz aylarda sona ermişti. Sürecin tamamlanmasının ardından sözlü sınava katılım sağlayan adaylar gözlerini POMEM sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 29. Dönem POMEM mülakat sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, EGM PA ile 29. Dönem POMEM mülakat sonuçları son gelişmeler…

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM PA ile 29. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı 2023

29. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29. dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. POMEM sözlü sınav sonuçlarının Mayıs-Haziran aylarında açıklanması öngörülüyor.

Ancak Polis Akademisi Başkanlığı'ndan konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarih belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.

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POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM PA ile 29. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı 2023

POMEM MÜLAKAT PUANI KAÇ OLMALI?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır.

Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayın mülakatlarda başarılı olması için yüz puan üzerinden en az 70 alması gerekmektedir.

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM PA ile 29. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı 2023

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Sınav sonuçları açıklandığı zaman Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM PA ile 29. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı 2023

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

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