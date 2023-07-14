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Giriş Tarihi: 14.07.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 15:42

Poşet içinde bebek cesedi bulundu!

Karabük'te üst geçit merdivenlerinin altındaki şüpheli poşetten bebek cesedi çıktı...

Ali Faik ATAY
Poşet içinde bebek cesedi bulundu!

Karabük'te üst geçit merdivenlerinin ayakları altında büyük bir çöp poşeti gören vatandaşlar hemen polisi aradılar.

Poşet içinde bebek cesedi bulundu!

Her ihtimale karşı polis çevrede önlem aldı. Poşeti açan ekipler, cinsiyeti açıklanmayan ölü cenin buldular.

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Poşet içinde bebek cesedi bulundu!

Cenin otopsi için Karabük Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, güvenlik kamera sistemlerini incelemeye aldı.

Poşet içinde bebek cesedi bulundu!

Polis, yaptığı saha araştırması ve güvenlik kamera sistemlerini incelemesi sonunda sabah saatlerinde S.K. isimli kadını gözaltına aldı.

Poşet içinde bebek cesedi bulundu!

Gözaltına alınan S.K.'nin (28) ifadesinde, hamile olduğunun farkında olmadığını, karın ağrısı sonrası düşük yaptığını ve bu nedenle korkup kaçtığını söylediği öğrenildi. S.K.'nin akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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