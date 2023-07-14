Poşet içinde bebek cesedi bulundu!

Karabük'te üst geçit merdivenlerinin ayakları altında büyük bir çöp poşeti gören vatandaşlar hemen polisi aradılar. Her ihtimale karşı polis çevrede önlem aldı. Poşeti açan ekipler, cinsiyeti açıklanmayan ölü cenin buldular. Cenin otopsi için Karabük Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, güvenlik kamera sistemlerini incelemeye aldı. Polis, yaptığı saha araştırması ve güvenlik kamera sistemlerini incelemesi sonunda sabah saatlerinde S.K. isimli kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.K.'nin (28) ifadesinde, hamile olduğunun farkında olmadığını, karın ağrısı sonrası düşük yaptığını ve bu nedenle korkup kaçtığını söylediği öğrenildi. S.K.'nin akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.