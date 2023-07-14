Poşet içinde bebek cesedi bulundu!

Gözaltına alınan S.K.'nin (28) ifadesinde, hamile olduğunun farkında olmadığını, karın ağrısı sonrası düşük yaptığını ve bu nedenle korkup kaçtığını söylediği öğrenildi. S.K.'nin akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.