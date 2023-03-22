Prof. Dr. Alpay Azap’tan deprem bölgesi için flaş uyarı! Bu 3 hastalığa dikkat: Yeniden ortaya çıkabilir

"KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKAN YARALILAR AŞISIZSA, AŞI OLMALI"

Tetanosun kuluçka süresinin yaklaşık 90 günü bulabildiğine işaret eden Prof. Dr. Azap, yaranın durumu veya kişinin bağışıklık yanıtına göre bu sürenin değişebileceğini vurgulayarak, "Yaralanmanın ağırlığına göre ve kişinin bağışıklık sistemi durumuna göre bu süre değişebilir. İki güne bile düşebilir ya da uzayabilir. En ideali, yaralanma olduktan en kısa sürede tetanos aşısı olmaktır. Ama buradan da şöyle bir anlam çıkmasın, deprem bölgesinde yaşayan herkes mutlaka tetanos aşısı olmalı demiyoruz. Tetanos riskli yaralanması olup, herhangi bir sağlık kontrolünden geçmemiş ve son 10 yıl içerisinde de hiç tetanos aşısı olmayan kişilere aşılanmayı öneriyoruz" dedi.

BU İKİ HASTALIĞA DİKKAT

Depremde yaşanan büyük yıkımdan aile sağlığı merkezlerinin de (ASM) etkilendiğini ifade eden Prof. Dr. Azap, çocukluk çağı aşılamalarında da bölgede bir miktar aksama beklendiğini vurguladı. Prof. Dr. Azap, şunları söyledi: "Aşılama hizmetleri Türkiye'de birinci basamak sağlık hizmetleri üzerinden gerçekleştirildi ve çok iyi işleyen bir aşı sistemimiz var. Ama maalesef deprem bölgesinde yıkılan binalardaki Aile Sağlığı Merkezleri de kullanılamaz hale geldi. Aşılar için 7/24 ısı takibi yapılması gereken sistem de hasara uğradı. Ayrıca sağlık çalışanları da, ya kendileri hayatlarını kaybetti ya da yakınlarını kaybetti, depremzede oldu. O yüzden aşılamalarda da bir miktar aksama beklediğimiz bir durum zaten. Ama özellikle deprem bölgesinden başka şehirlere giden çok sayıda insan oldu. Bu kişilerin gittikleri yerlerde mutlaka aile hekimliklerine başvurup kayıtlarını oraya aldırıp yapılması gereken aşıları yaptırması gerekiyor. Yoksa önümüzdeki haftalar içerisinde aşı ile önlenebilecek kızamık, suçiçeği, tetanos gibi hastalıkları da görme riskimiz artacaktır" diye konuştu.