Prof. Dr. Alpay Azap’tan deprem bölgesi için flaş uyarı! Bu 3 hastalığa dikkat: Yeniden ortaya çıkabilir

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 il için tetanos, kızamık ve suçiçeği uyarısında bulundu. Bölgedeki Aile Sağlığı Merkezlerinin zarar görmesi ve büyük bir nüfusun başka şehirlere göç etmesi nedeniyle çocukluk çağı aşılamalarında da aksaklıklar yaşanabileceğini belirten Prof. Dr. Azap, "Aksi taktirde önümüzdeki haftalarda kızamık, suçiçeği gibi hızla bulaşan ve yayılan salgın hastalıkların yeniden ortaya çıkma riski var" diye konuştu.