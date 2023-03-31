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Giriş Tarihi: 31.03.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 10:30

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan'dan 'Marmara depremi' açıklaması: 7 il, 50 ilçe! Önümüzdeki 20 yılda…

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Jeofizik mühendisi deprem bilimci Prof.Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Marmara Fayı'nın, tüm Marmara'yı etkileyecek bir deprem yaratma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Eyidoğan; "En son yapılan bilimsel çalışmalara göre 7 ve daha büyük bir depremin başta İstanbul olmak üzere Marmara Denizi çevresindeki 7 ili ve 50 ilçeyi etkileme oranı, 2016 - 2030 yılı arası yüzde 50 ve oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.