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Haberler Yaşam Prof. Dr. Haluk Eyidoğan'dan 'Marmara depremi' açıklaması: 7 il, 50 ilçe! Önümüzdeki 20 yılda…
Giriş Tarihi: 31.03.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 10:30

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan'dan 'Marmara depremi' açıklaması: 7 il, 50 ilçe! Önümüzdeki 20 yılda…

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Jeofizik mühendisi deprem bilimci Prof.Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Marmara Fayı'nın, tüm Marmara'yı etkileyecek bir deprem yaratma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Eyidoğan; "En son yapılan bilimsel çalışmalara göre 7 ve daha büyük bir depremin başta İstanbul olmak üzere Marmara Denizi çevresindeki 7 ili ve 50 ilçeyi etkileme oranı, 2016 - 2030 yılı arası yüzde 50 ve oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

DHA
Prof. Dr. Haluk Eyidoğan’dan ’Marmara depremi’ açıklaması: 7 il, 50 ilçe! Önümüzdeki 20 yılda…

Trakya Belediyeler Birliği, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 'deprem çalıştayı' düzenledi. Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde düzenlenen çalıştaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ile davetliler katıldı.

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan’dan ’Marmara depremi’ açıklaması: 7 il, 50 ilçe! Önümüzdeki 20 yılda…

"İSTANBUL'DA DEPREM NE KADAR TEHLİKELİYSE..."

Çalıştayda konuşan jeofizik mühendisi deprem bilimci Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, İstanbul'da beklenen depreme değindi. Eyidoğan, "İstanbul deprem açısından ne kadar tehlikedeyse Tekirdağ'da aynı durumda, Çanakkale'de, Balıkesir'de, Bursa kıyıları da, Yalova da, Kocaeli de. Dolayısıyla Marmara depreminden bahsediyoruz.

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Prof. Dr. Haluk Eyidoğan’dan ’Marmara depremi’ açıklaması: 7 il, 50 ilçe! Önümüzdeki 20 yılda…

Tabi bahsettiğimiz bizi korkutan ya da endişelendiren önümüzdeki 20 yılda harekete geçme olasılığı yüksek olan bir fay, denizden geçiyor.

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan’dan ’Marmara depremi’ açıklaması: 7 il, 50 ilçe! Önümüzdeki 20 yılda…

Ama bu Şarköy civarında, Mürefte, Şarköy civarında karaya çıkıyor ve oradan Saros Körfezi'ne oradan da Yunanistan'a doğru uzanıyor.

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan’dan ’Marmara depremi’ açıklaması: 7 il, 50 ilçe! Önümüzdeki 20 yılda…

"DENETİMLERİN DAHA FAZLA YAPILMASI GEREKİYOR"

Dolayısıyla Tekirdağ'ın içinden Mürefte, Şarköy ve Saros arasında fayın kendisi var. Yani 1912 yılında 7.2 büyüklüğünde deprem yaratan, çok büyük can ve mal kayıplarına neden olan depremin olduğu yer orası.

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