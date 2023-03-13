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Haberler Yaşam Prof. Dr. Naci Görür’den deprem bölgesi için yapılaşma uyarısı: “Belki biraz pahalı olabilir” diyerek açıkladı
Giriş Tarihi: 13.03.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 10:05

Prof. Dr. Naci Görür’den deprem bölgesi için yapılaşma uyarısı: “Belki biraz pahalı olabilir” diyerek açıkladı

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentlerde yeni yapılaşma çalışmaları için uyarılarda bulundu. İhya çalışmaları sırasında deprem bölgelerine özgü mimari ve inşaat çalışmalarına, özgün yeni teknolojilere önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Naci Görür, "Özel mimari planlara, inovatif inşaat teknolojilerine ve izolatörler de dahil deprem etkisini azaltacak yatırımlara ihtiyaç vardır. Belki pahalı olacaktır ama burası herhangi bir bölge değildir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür’den deprem bölgesi için yapılaşma uyarısı: “Belki biraz pahalı olabilir” diyerek açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde yapılacak konutlarla ilgili sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür’den deprem bölgesi için yapılaşma uyarısı: “Belki biraz pahalı olabilir” diyerek açıkladı

"BU BÖLGE BÜYÜK ÖLÇÜDE AKTİF FAYLARIN ETKİSİ ALTINDA"

Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman-Hatay deprem bölgesi Doğu Anadolu-Ölüdeniz Fay Zonları içerisinde. Bu bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında.

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Prof. Dr. Naci Görür’den deprem bölgesi için yapılaşma uyarısı: “Belki biraz pahalı olabilir” diyerek açıkladı

Bölge tarih boyunca 7'den büyük depremlere sahne olması ile bilinir. Biliyorsunuz bu bölge ve 11 ilimiz 6 Şubat depremleri ile harap oldu.

Prof. Dr. Naci Görür’den deprem bölgesi için yapılaşma uyarısı: “Belki biraz pahalı olabilir” diyerek açıkladı

"ÖZGÜN MİMARİ, İNŞAAT ÇALIŞMALARI VE ÖZGÜN TEKNOLOJİ"

Şimdi bölgeyi derleme toparlama çalışmaları başladı. Mikro. Bölgeleme çalışmaları ile kısmi yerleşime uygun alanlar tespit edebilirsiniz ama bu tüm bölge için uygun olmayacaktır çünkü bölge tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisindedir.

Prof. Dr. Naci Görür’den deprem bölgesi için yapılaşma uyarısı: “Belki biraz pahalı olabilir” diyerek açıkladı

Bu bölgenin ihya çalışmaları sırasında deprem bölgelerine özgü mimari ve inşaat çalışmalarına ve özgün yeni teknolojilere önem verilmelidir.

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