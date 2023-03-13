Haberler Yaşam Prof. Dr. Naci Görür’den deprem bölgesi için yapılaşma uyarısı: “Belki biraz pahalı olabilir” diyerek açıkladı

Giriş Tarihi: 13.03.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 10:05

Prof. Dr. Naci Görür’den deprem bölgesi için yapılaşma uyarısı: “Belki biraz pahalı olabilir” diyerek açıkladı

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentlerde yeni yapılaşma çalışmaları için uyarılarda bulundu. İhya çalışmaları sırasında deprem bölgelerine özgü mimari ve inşaat çalışmalarına, özgün yeni teknolojilere önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Naci Görür, "Özel mimari planlara, inovatif inşaat teknolojilerine ve izolatörler de dahil deprem etkisini azaltacak yatırımlara ihtiyaç vardır. Belki pahalı olacaktır ama burası herhangi bir bölge değildir." ifadelerini kullandı.