Putin kadın gazeteciye böyle çıkıştı: Güzel ama anlamıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve CNBC'nin güzel sunucusu arasındaki diyalog şaşkına çevirdi. Rusya lideri Putin, Rusya Enerji Haftası Forumu'nun genel oturumunda, oturumu yöneten CNBC sunucusu Hadley Gamble'a dikkat çeken bir tepki gösterdi. Putin, "Güzel bir kadın, ama anlamıyor. Anlaşılması çok zor bir şey mi söyledim?" dedi.