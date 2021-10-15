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Haberler Yaşam Putin kadın gazeteciye böyle çıkıştı: Güzel ama anlamıyor
Giriş Tarihi: 15.10.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 10:38

Putin kadın gazeteciye böyle çıkıştı: Güzel ama anlamıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve CNBC'nin güzel sunucusu arasındaki diyalog şaşkına çevirdi. Rusya lideri Putin, Rusya Enerji Haftası Forumu'nun genel oturumunda, oturumu yöneten CNBC sunucusu Hadley Gamble'a dikkat çeken bir tepki gösterdi. Putin, "Güzel bir kadın, ama anlamıyor. Anlaşılması çok zor bir şey mi söyledim?" dedi.

Putin kadın gazeteciye böyle çıkıştı: Güzel ama anlamıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası Forumu'nun genel oturumunda, oturumu yöneten CNBC sunucusu Hadley Gamble'a ilginç bir tepki gösterdi.

Putin kadın gazeteciye böyle çıkıştı: Güzel ama anlamıyor

"GÜZEL KADIN AMA ANLAMIYOR"

ABD'li gazeteci Putin'e Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzı hakkında sorular sordu. Buna karşılık Putin de gazetecinin sorusunu yanıtladı, ancak ABD'li gazeteci soruyu tekrarlayınca Putin, Gamble'ın söylediklerini dinlemediğine dikkat çekti.

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Putin kadın gazeteciye böyle çıkıştı: Güzel ama anlamıyor

"KİMSE DİNLEMEK İSTEMİYOR"

Gamble'la şakalaşan Putin, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var.

Putin kadın gazeteciye böyle çıkıştı: Güzel ama anlamıyor

Cevabı tekrar edeceğim. Kimse dinlemek istemiyor. Tek istedikleri Rusya'ya ithamlarda bulunmak" ifadelerini kullandı. Gamble ile bu tepki karşısında gülümsemekle yetindi.

Putin kadın gazeteciye böyle çıkıştı: Güzel ama anlamıyor

Putin, Rusya'nın Avrupa ile gaz sözleşmeleri yapmaya kararlı olduğunu ve Avrupa'ya doğalgaz tedarikini artırmak için çalıştığını vurguladı.

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