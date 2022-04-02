Ramazan ayı 1.günü iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? En pratik ve lezzetli iftar menüsü

On bir ayın sultanı Ramazan ayına girilmesiyle birlikte bugün ne pişirsem, iftara ne pişirsem sorusuna yanıt aranıyor. Hem lezzetli hem pratik tariflerle iftar menünüzü zenginleştirebilir ve doyurucu hale getirebilirsiniz. Uzmanların da bu konuya vurgu yapmasından dolayı hem lezzetli hem de sağlıklı iftar menüsü nasıl hazırlanır? "Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" sorularına yanıt arayanlar için işte Ramazan ayı 1.gün iftar menüsü tarifleri (2 Nisan 2022)