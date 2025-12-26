İlk oruç ne zaman tutulacak, Ramazan ne zaman 2026? Diyanet ile Ramazan ayı başlangıcı

İslam dünyasında büyük bir manevi coşkuyla karşılanan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Üç ayların başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi, "Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi, Ramazan ayının başlangıç tarihini netleştirdi. İşte detaylar...