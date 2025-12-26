Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İlk oruç ne zaman tutulacak, Ramazan ne zaman 2026? Diyanet ile Ramazan ayı başlangıcı
Giriş Tarihi: 26.12.2025 13:05

İlk oruç ne zaman tutulacak, Ramazan ne zaman 2026? Diyanet ile Ramazan ayı başlangıcı

Manevi atmosferiyle İslam dünyasında büyük önem taşıyan Ramazan ayına kısa bir süre kala, 2026 yılına ilişkin takvim detayları netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle birlikte, Ramazan'ın başlangıç tarihi, ilk oruç günü ve ilk sahur zamanı belli oldu. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

  • ABONE OL
İlk oruç ne zaman tutulacak, Ramazan ne zaman 2026? Diyanet ile Ramazan ayı başlangıcı

İslam dünyasında büyük bir manevi coşkuyla karşılanan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Üç ayların başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi, "Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi, Ramazan ayının başlangıç tarihini netleştirdi. İşte detaylar...

İlk oruç ne zaman tutulacak, Ramazan ne zaman 2026? Diyanet ile Ramazan ayı başlangıcı

2026 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, İLK ORUÇ HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2026 Ramazan ayına ilişkin önemli günler netleşti.

Buna göre ilk sahur ve ilk oruç 19 Şubat 2026'da yapılacak.

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan hayırlı" olarak ifade edilen Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

Ramazan ayının son orucu ise 19 Mart 2026 Perşembe günü, arefe günü tutulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İlk oruç ne zaman tutulacak, Ramazan ne zaman 2026? Diyanet ile Ramazan ayı başlangıcı

2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı'nın takvimi şöyle:

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

İlk oruç ne zaman tutulacak, Ramazan ne zaman 2026? Diyanet ile Ramazan ayı başlangıcı

2026 YILI ÖNEMLİ DİNİ GÜNLER

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026

Berat Kandili: 2 Şubat 2026

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026

Kurban Bayramı: 27 – 30 Mayıs 2026

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026

İlk oruç ne zaman tutulacak, Ramazan ne zaman 2026? Diyanet ile Ramazan ayı başlangıcı