İlk oruç ne zaman tutulacak, Ramazan ne zaman 2026? Diyanet ile Ramazan ayı başlangıcı
Giriş Tarihi: 26.12.2025 13:05
Manevi atmosferiyle İslam dünyasında büyük önem taşıyan Ramazan ayına kısa bir süre kala, 2026 yılına ilişkin takvim detayları netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle birlikte, Ramazan'ın başlangıç tarihi, ilk oruç günü ve ilk sahur zamanı belli oldu. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?