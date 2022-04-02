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Haberler Yaşam Ramazan ibadetleri, duaları, tesbih ve zikirleri: Mübarek Ramazan ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler nelerdir?
Giriş Tarihi: 02.04.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 10:56

Ramazan ibadetleri, duaları, tesbih ve zikirleri: Mübarek Ramazan ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler nelerdir?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bereketiyle geliyor. Bu özel ay boyunca milyonlarca Müslüman teravih namazı kılacak, oruç tutacak, sadaka verecek ve bir çok ibadet ile Ramazan'ı idrak edecek. 2 Nisan'dan itibaren başlayan Ramazan ayında okunacak duaları, çekilecek tesbihleri, kılınacak namazları ve yapılacak ibadetleri araştıranların sayısı artıyor. Binlerce kişi bu kutsal ayda okunacak dualar ve yapılacak ibadetleri ayrıntılı şekilde öğrenmek istiyor. Peki Ramazan ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler nelerdir? Ramazan ibadetleri, duaları, tesbih ve zikirleri

Ramazan ibadetleri, duaları, tesbih ve zikirleri: Mübarek Ramazan ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler nelerdir?

Ramazan ayı 2 Nisan itibariyle başladı. Müslümanlar bu ayı bol bol dua ederek namaz kılarak ve oruç tutarak geçirmek istiyor. Ramazanda yapılması gereken ibadetler, mübarek günlerde kulluk görevlerini doğru bir şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanların sorguladığı konular arasında yer alıyor. Ramazan ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler nelerdir? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler ışığında bazı detaylar

Ramazan ibadetleri, duaları, tesbih ve zikirleri: Mübarek Ramazan ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler nelerdir?

RAMAZAN AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

1 Nisan gecesi milyonlarca kişi Ramazan ayının ilk sahurunu yapacak. Bu ay her yıl olduğu gibi dualar ile geçirilecek.

Ramazan ayında Ramazan orucunun dışında yapılması faziletli olan ibadetler nelerdir?

- Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır

- Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

- Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

- Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

Teravih namazı"nı kılan günahlardan temizlenir

Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı için "Allah(cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah'dan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur" (Nesai)

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Ramazan ibadetleri, duaları, tesbih ve zikirleri: Mübarek Ramazan ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler nelerdir?

RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR

Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

Allahım! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Allahım! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Allahım! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. (Mümtehine Suresi, 4-5. ayetler)

"Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)

"Allahım verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, verdiğin sağlığın bozulmasından, ansızın vereceğin ceza dan ve senin kızgınlığını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 96)"Allahım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından, dirilerin ve ölülerin fitnesinden sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 50)

Ramazan ibadetleri, duaları, tesbih ve zikirleri: Mübarek Ramazan ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler nelerdir?

RAMAZAN'DA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilerde Ramazan'da çekilecek tesbihlerle ilgili doğrudan bir bilgi yer almıyor. Ancak başkanlığın konuyla ilgili görüşü şu şekilde;

Kelime-i tevhid sözlük anlamı ile "Allah'ı birleme cümlesi" demektir. "Lâ ilahe illallah" sözünden ibarettir ve "Allah'tan başka ilah yoktur." anlamına gelir. Bu cümlenin ifade ettiği mana İslam'ın temel ilkesini oluşturur. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlikle, Lâ ilâhe illallah diyendir" (Buhârî, İlim, 33; Rikâk 51) buyurmuştur.

Zikir, hatırlamak ve hatırlatmak demektir. Kelime-i tevhidi zikir olarak okumak, okuyana ve dinleyenlere Allah'ı hatırlatacağı için sevap kazandıran bir ameldir, zikirlerin en güzelidir. Resûlullah (s.a.s.), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

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