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RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 | Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 20.03.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
11:51
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 | Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, gözler Ramazan Bayramı'na çevrildi. Yılın ilk dini bayramı bu yıl Mart ayının son günlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı'na özel alışverişler, yemek hazırlıkları, tatil planları ve bayram ziyaretleri için hazırlıklar şimdiden hız kazanmış durumda. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?