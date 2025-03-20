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Giriş Tarihi: 20.03.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:51

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 | Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, gözler Ramazan Bayramı'na çevrildi. Yılın ilk dini bayramı bu yıl Mart ayının son günlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı'na özel alışverişler, yemek hazırlıkları, tatil planları ve bayram ziyaretleri için hazırlıklar şimdiden hız kazanmış durumda. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 | Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

2025 Ramazan Bayramı, yılın ilk dini bayramı olarak büyük bir heyecanla bekleniyor. Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, vatandaşlar bayram tatilinin hangi tarihlere denk geldiğini ve kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı, Mart ayının son günlerine denk geliyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 | Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre bayram arefesi tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Yani 29 Mart'ta bu yılın son orucu tutulacak.

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RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 | Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN OLACAK?

2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 | Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

2025 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 | Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
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