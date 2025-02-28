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Haberler Yaşam Ramazan heyecanı yürekleri sardı: 11 ayın sultanı Ramazan için sık sorulan soruları yanıtlandı!
Giriş Tarihi: 28.02.2025 07:31 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 07:32

Ramazan heyecanı yürekleri sardı: 11 ayın sultanı Ramazan için sık sorulan soruları yanıtlandı!

Ramazan-ı şerif, bu akşam kılınacak teravih namazıyla başlıyor. Selatin camilere mahyalar asıldı. Heyecanla ilk teravih ve sahur bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 11 ayın sultanı ramazan ayı için sık sorulan soruları yanıtladı. İşte sorulan sorular ve cevapları...

Rana BÜYÜKTAŞ
Ramazan heyecanı yürekleri sardı: 11 ayın sultanı Ramazan için sık sorulan soruları yanıtlandı!

İslam âleminin en kıymetli ayı olan ramazan geldi. Müslümanların her yıl büyük bir özlemle beklediği üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak.

Ramazan heyecanı yürekleri sardı: 11 ayın sultanı Ramazan için sık sorulan soruları yanıtlandı!

RAHMET KAPILARI AÇILIYOR

Birlik ve beraberliğin simgesi haline gelen ramazan ayı geldi. Ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve cumartesi günü ilk oruçlar tutulacak. Türkiye'de bu sene ramazan ayında en kısa oruç Hatay'da tutulacak. Ramazanın en önemli âdetlerinden olan mahyalar ise selatin camilere asıldı. Bu kapsamda Bursa Ulu Camii'ne ilk mahya asıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 11 ayın sultanı ramazan ayı için sık sorulan soruları yanıtladı. İşte sorulan sorular ve cevapları:

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Ramazan heyecanı yürekleri sardı: 11 ayın sultanı Ramazan için sık sorulan soruları yanıtlandı!

RAMAZAN AYINDA LOKANTA İŞLETMEK CAİZ MİR?

Ramazan ayında hasta, yolcu vb. oruç tutmama ruhsatına sahip kimseler oruçlarını daha sonraki bir zamanda tutabilirler. Mazereti sebebiyle oruç tutamayanların yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ramazan ayında lokanta vb. yerlerin açık olmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Fakat hem oruç tutanlara saygı için hem de yeni yetişmekte olan çocuk ve gençlerin, ramazan gününde oruç tutulmayıp aleni yemek yenilmesinin olağan bir şey olduğu gibi bir izlenime kapılmamaları için mazeretli de olsa, yiyip içenlerin bunu açıktan yapmamaları uygun olur.

Ramazan heyecanı yürekleri sardı: 11 ayın sultanı Ramazan için sık sorulan soruları yanıtlandı!

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN AĞIZ SPREYİ KULLANMAK VEYA SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz. Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar.

Ramazan heyecanı yürekleri sardı: 11 ayın sultanı Ramazan için sık sorulan soruları yanıtlandı!

AŞI OLMAK VEYA İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Aşı da böyle olup orucu bozmaz. Ancak gıda veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler.

KÜLLİYEDE RAMAZAN COŞKUSU

Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT katkılarıyla hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Millet Sergi Salonu, Millet Camii, Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşecek onlarca etkinlikle ramazan yaşanacak. İlki gerçekleştirilecek "Külliye'de Ramazan" programı gelenekselleşecek bir yaklaşımla hazırlandı. Betül USTA/ ANKARA

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