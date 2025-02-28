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Ramazan heyecanı yürekleri sardı: 11 ayın sultanı Ramazan için sık sorulan soruları yanıtlandı!
Giriş Tarihi: 28.02.2025 07:31
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
07:32
Ramazan heyecanı yürekleri sardı: 11 ayın sultanı Ramazan için sık sorulan soruları yanıtlandı!
Ramazan-ı şerif, bu akşam kılınacak teravih namazıyla başlıyor. Selatin camilere mahyalar asıldı. Heyecanla ilk teravih ve sahur bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 11 ayın sultanı ramazan ayı için sık sorulan soruları yanıtladı. İşte sorulan sorular ve cevapları...