Ramazan heyecanı yürekleri sardı: 11 ayın sultanı Ramazan için sık sorulan soruları yanıtlandı!

AŞI OLMAK VEYA İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Aşı da böyle olup orucu bozmaz. Ancak gıda veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler.

KÜLLİYEDE RAMAZAN COŞKUSU

Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT katkılarıyla hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Millet Sergi Salonu, Millet Camii, Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşecek onlarca etkinlikle ramazan yaşanacak. İlki gerçekleştirilecek "Külliye'de Ramazan" programı gelenekselleşecek bir yaklaşımla hazırlandı. Betül USTA/ ANKARA