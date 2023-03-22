Ramazan İmsakiye 2023 ile sahur vakti ve iftar saati! Ankara, İzmir, İstanbul sahur vakti, imsak vakitleri ve iftar saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, İmsakiye 2023 takvimini yayınladı. Milyonların aklındaki sahur vakti saat kaçta sorusu da cevap buldu. Bin aydan daha hayırlı olarak belirtilen Ramazan ayını en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler farz olan oruç ibadetini yerine getirmek için 23 Mart Perşembe gecesi ilk sahura kalkacak. Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye ve tüm illerin sahur vakti, iftar vakti ve imsak vakitleri bu yıl da sabah.com.tr'den takip edilecek. İstanbul sahur vakti ve iftar saati kaçta? Ankara ve İzmir'de sahur ezanı ne zaman, saat kaçta okunuyor? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye 2023 takvimi

ANKARA, İZMİR, İSTANBUL İMSAKİYE 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı 30 günlük Ramazan İmsakiyesi takvimini yayınladı. Sahur vakti saat kaçta sorusu da cevap buldu. İstanbul sahur vakti, Ankara sahur saati ve İzmir imsak vakti başta olmak üzere tüm iller için sahur vakitleri şöyle;