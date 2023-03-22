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Haberler Yaşam Ramazan İmsakiye 2023 ile sahur vakti ve iftar saati! Ankara, İzmir, İstanbul sahur vakti, imsak vakitleri ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 22.03.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 16:01

Ramazan İmsakiye 2023 ile sahur vakti ve iftar saati! Ankara, İzmir, İstanbul sahur vakti, imsak vakitleri ve iftar saat kaçta?

Hadislerde ve ayetlerde bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Ramazan ayı geldi, çattı. İmsakiye 2023 takvimine göre 23 Mart Perşembe gecesi ilk sahura kalkılacak. Farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur vakti saat kaçta sorusuna da cevap aramaya başladı. Ankara, İzmi, İstanbul İmsakiye ve diğer tüm iller için iftar vakti ve sahur vakti sabah.com.tr'de! 30 günlük Ramazan İmsakiyesi takviminden İstanbul sahur vakti ve iftar saati başta olmak üzere 81 il için sahur, iftar, imsak vakitlerini öğrenebilirsiniz.

Ramazan İmsakiye 2023 ile sahur vakti ve iftar saati! Ankara, İzmir, İstanbul sahur vakti, imsak vakitleri ve iftar saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, İmsakiye 2023 takvimini yayınladı. Milyonların aklındaki sahur vakti saat kaçta sorusu da cevap buldu. Bin aydan daha hayırlı olarak belirtilen Ramazan ayını en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler farz olan oruç ibadetini yerine getirmek için 23 Mart Perşembe gecesi ilk sahura kalkacak. Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye ve tüm illerin sahur vakti, iftar vakti ve imsak vakitleri bu yıl da sabah.com.tr'den takip edilecek. İstanbul sahur vakti ve iftar saati kaçta? Ankara ve İzmir'de sahur ezanı ne zaman, saat kaçta okunuyor? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye 2023 takvimi

ANKARA, İZMİR, İSTANBUL İMSAKİYE 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı 30 günlük Ramazan İmsakiyesi takvimini yayınladı. Sahur vakti saat kaçta sorusu da cevap buldu. İstanbul sahur vakti, Ankara sahur saati ve İzmir imsak vakti başta olmak üzere tüm iller için sahur vakitleri şöyle;

Ramazan İmsakiye 2023 ile sahur vakti ve iftar saati! Ankara, İzmir, İstanbul sahur vakti, imsak vakitleri ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri'nin yayınladığı imsakiye 2023 takvimine göre Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. 22 Mart Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahura kalkılarak oruç ibadeti yerine getirilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 23 Mart Perşembe günü sahur ve iftar vakti ise şöyle;

Adana sahur vakti: 05:12
Adana iftar vakti: 18:59

Adıyaman sahur vakti: 04:59
Adıyaman iftar vakti: 18:48

Afyonkarahisar sahur vakti: 05:28
Afyonkarahisar iftar vakti: 19:19

Ağrı sahur vakti: 04:37
Ağrı iftar vakti: 18:29

Aksaray sahur vakti: 05:15
Aksaray iftar vakti: 19:05

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Ramazan İmsakiye 2023 ile sahur vakti ve iftar saati! Ankara, İzmir, İstanbul sahur vakti, imsak vakitleri ve iftar saat kaçta?

Amasya sahur vakti: 05:04
Amasya iftar vakti: 18:58

Ankara İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:17, iftar vakti ise 19:10'da.

Antalya sahur vakti: 05:30
Antalya iftar vakti: 19:18

Ardahan sahur vakti: 04:36
Ardahan iftar vakti: 18:30

Artvin sahur vakti: 04:39
Artvin iftar vakti: 18:34

Ramazan İmsakiye 2023 ile sahur vakti ve iftar saati! Ankara, İzmir, İstanbul sahur vakti, imsak vakitleri ve iftar saat kaçta?

Aydın sahur vakti: 05:40
Aydın iftar vakti: 19:29

Balıkesir sahur vakti: 05:38
Balıkesir iftar vakti: 19:29

Bartın sahur vakti: 05:17
Bartın iftar vakti: 19:12

Batman sahur vakti: 04:47
Batman iftar vakti: 18:36

Ramazan İmsakiye 2023 ile sahur vakti ve iftar saati! Ankara, İzmir, İstanbul sahur vakti, imsak vakitleri ve iftar saat kaçta?

Bayburt sahur vakti: 04:47
Bayburt iftar vakti: 18:40

Bilecik sahur vakti: 05:28
Bilecik iftar vakti: 19:21

Bingöl sahur vakti: 04:48
Bingöl iftar vakti: 18:39

Bitlis sahur vakti: 04:43
Bitlis iftar vakti: 18:32

Bolu sahur vakti: 05:21
Bolu iftar vakti: 19:15

Burdur sahur vakti: 05:31
Burdur iftar vakti: 19:20

Bursa sahur vakti: 05:32
Bursa iftar vakti: 19:25

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