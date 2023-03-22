Ramazan İmsakiye 2023 ile sahur vakti ve iftar saati! Ankara, İzmir, İstanbul sahur vakti, imsak vakitleri ve iftar saat kaçta?

Hadislerde ve ayetlerde bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Ramazan ayı geldi, çattı. İmsakiye 2023 takvimine göre 23 Mart Perşembe gecesi ilk sahura kalkılacak. Farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur vakti saat kaçta sorusuna da cevap aramaya başladı. Ankara, İzmi, İstanbul İmsakiye ve diğer tüm iller için iftar vakti ve sahur vakti sabah.com.tr'de! 30 günlük Ramazan İmsakiyesi takviminden İstanbul sahur vakti ve iftar saati başta olmak üzere 81 il için sahur, iftar, imsak vakitlerini öğrenebilirsiniz.