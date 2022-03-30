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Haberler Yaşam Ramazan İmsakiye takvimi! 2022 İlk sahur ve oruç ne zaman tutulacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya iftar vakti, sahur saati ve il il iftar saatleri
Giriş Tarihi: 30.03.2022 15:18 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 15:18

Ramazan İmsakiye takvimi! 2022 İlk sahur ve oruç ne zaman tutulacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya iftar vakti, sahur saati ve il il iftar saatleri

İftar vakti ve sahur saati, Ramazan ayına sayılı günler kala gündemdeki en önemli konu başlıkları arasında yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur saati kaçta soruları cevabını buldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Kocaeli, Balıkesir iftar vakti başta olmak üzere 81 il için imsakiye takvimine buradan ulaşabilirsiniz. İftar saatler ve sahur vakitleri için Ramazan ayı boyunca Sabah'ın imsakiye sayfasını takip edebilirsiniz. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahur ve oruç ne zaman?

Ramazan İmsakiye takvimi! 2022 İlk sahur ve oruç ne zaman tutulacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya iftar vakti, sahur saati ve il il iftar saatleri

İmsakiye takvimi ile 81 il için ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu. On bir ayın sultanına sayılı günler kala farz olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler yaşadıkları ilin sahur vakti ve iftar saati bilgisini araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Kocaeli, Balıkesir iftar vakti başta olmak üzere il il sahur imsak vakitleri için doğru yerdesiniz. Ramazan İmsakiyesi sayfamıza giriş yaparak dilediğiniz ili seçip iftar, imsak, sahur saati bilgisini öğrenebilirsiniz. Peki, 2022 Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk sahur, oruç ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, imsakiye ile il il sahur ve iftar saatleri

İl İl İmsakiye 2022

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve değerine dair önemli vurgu yapılan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı 2 Nisan Cumartesi günü kalkılacak ilk sahurla başlayacak. Sabah'ın İmsakiye sayfası üzerinden ise iftar saatleri ve sahur vakitleri görüntülenebilecek.

İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

Ramazan ayının ilk iftar saati ve sahur vakti ise milyonların kafasında soru işareti olarak yer alıyor. Farz olan oruç ibadetini yerine getirecek kişiler iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı sorularına cevap arayacak.

İşte, tüm iller için iftar ve sahur vakti;

Ramazan İmsakiye takvimi! 2022 İlk sahur ve oruç ne zaman tutulacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya iftar vakti, sahur saati ve il il iftar saatleri

Ramazan Ne Zaman Başlıyor?

Müslümanlar için mühim bir yere sahip olan ve on bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınladığı imsakiye takvimine göre ilk iftar saati ve sahur vakti belli oldu. Bu yıl Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü kalkılacak ilk sahur ile başlayacak.

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Ramazan İmsakiye takvimi! 2022 İlk sahur ve oruç ne zaman tutulacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya iftar vakti, sahur saati ve il il iftar saatleri

Ramazan Ayında Neler Yapılır?

Kur'ân-ı Kerîm bu ayda indirilmeye başlanmış olup âyet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen (el-Kadr 97/3; Nesâî, "Ṣıyâm", 5) Kadir gecesi de bu ayın içindedir.

İslâm'ın beş şartından biri olan oruç bu ayda tutulur (el-Bakara 2/183-185; Buhârî, "Ṣavm", 1; Müslim, "Îmân", 8, 9).

Hz. Peygamber'in inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını bildirdiği ve kendisi de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu gösterdiği (Buhârî, "Ṣalâtü't-terâvîḥ", 1; Müslim, "Müsâfirîn", 173-178) teravih namazı bu aya mahsus ibadetlerdendir.

Malî bir ibadet olan fitrenin (fıtır sadakası) bu ayın sonunda ve bayramdan önce ödenmesi gerekir.

Bu ayın sonunda itikâfa girmek sünnettir.

Kütüb-i Sitte'de yer alan bazı hadislerde bu ayda umre yapanın hac sevabı alacağı ifade edilirken (Buhârî, "ʿUmre", 4; Müslim, "Ḥac", 221, 222), zayıf olduğu kaydedilen bazı hadislerde ise diğer ibadet ve amellere de öteki aylara göre daha çok mükâfat verileceği bildirilmiştir (İbn Huzeyme, eṣ-Ṣaḥîḥ, III, 191-192; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī, Şuʿabü'l-îmân, V, 224).

Kur'an ayı denilen ramazan ayında çokça Kur'an okuyup tefekkür etmek müstehap kabul edilmiştir.

Ramazan İmsakiye takvimi! 2022 İlk sahur ve oruç ne zaman tutulacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya iftar vakti, sahur saati ve il il iftar saatleri

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Ramazan İmsakiye takvimi! 2022 İlk sahur ve oruç ne zaman tutulacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya iftar vakti, sahur saati ve il il iftar saatleri

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