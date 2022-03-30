Ramazan İmsakiye takvimi! 2022 İlk sahur ve oruç ne zaman tutulacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya iftar vakti, sahur saati ve il il iftar saatleri

İmsakiye takvimi ile 81 il için ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu. On bir ayın sultanına sayılı günler kala farz olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler yaşadıkları ilin sahur vakti ve iftar saati bilgisini araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Kocaeli, Balıkesir iftar vakti başta olmak üzere il il sahur imsak vakitleri için doğru yerdesiniz. Ramazan İmsakiyesi sayfamıza giriş yaparak dilediğiniz ili seçip iftar, imsak, sahur saati bilgisini öğrenebilirsiniz. Peki, 2022 Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk sahur, oruç ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, imsakiye ile il il sahur ve iftar saatleri

İl İl İmsakiye 2022

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve değerine dair önemli vurgu yapılan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı 2 Nisan Cumartesi günü kalkılacak ilk sahurla başlayacak. Sabah'ın İmsakiye sayfası üzerinden ise iftar saatleri ve sahur vakitleri görüntülenebilecek.

İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

Ramazan ayının ilk iftar saati ve sahur vakti ise milyonların kafasında soru işareti olarak yer alıyor. Farz olan oruç ibadetini yerine getirecek kişiler iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı sorularına cevap arayacak.

İşte, tüm iller için iftar ve sahur vakti;