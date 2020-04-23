Ramazan İmsakiye Özel! 2020 İstanbul sahur saat kaçta ve ilk oruç ne zaman, hangi gün? İstanbul, Ankara sahur saati ve il il iftar saatleri

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan on bir ayın sultanına artık sayılı günler kaldı. Her yıl büyük sevinç ve huzur ile karşılanan bu mübarek ay için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan imsakiye ile en uzun ve en kısa oruçlu olacak iller belli olurken, Ramazan ne zaman başlıyor sorusu da cevabını buldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa imsak (sahur) vakitleri ve il il iftar saatleri de merak konusu oldu. Sabah.com.tr'nin 2020 İstanbul imsakiye sayfası üzerinden sahur saati ve iftar saati bilgilerine ulaşabilirsiniz. Peki, ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? Sahur saat kaçta? İşte 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan imsakiyesi ve Ramazan başlangıcı tarihi!