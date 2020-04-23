Ramazan İmsakiye Özel! 2020 İstanbul sahur saat kaçta ve ilk oruç ne zaman, hangi gün? İstanbul, Ankara sahur saati ve il il iftar saatleri

Corona virüsü (kovid-19) salgını ile mücadele edilen bu zorlu süreçte Ramazan ayına kavuşmanın sevinci ve huzuru yaşanıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar imsakiye bilgilerini de merakla araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 30 günlük imsakiye yayınlandı. Böylece ilk sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç ne zaman tutulacak gibi sorular da cevabını buldu. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il iftar saatleri ve sahur vakitleri yine imsakiye sayfamız üzerinde yer alacak. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2020 Ramazan imsakiyesi!

2020 RAMAZAN İMSAKİYE YAYINLANDI

İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye açıklandı. Müslüman âlemi için farz olarak buyrulan oruç ibadetinin yerine getirileceği bu mübarek ay içerisinde sahur ve iftar saatleri en çok araştırılan konu olacak.

İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

23 Nisan Perşembe gecesini, 24 Nisan Cuma'ya bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Yani 24 Nisan'da milyonlarca kişi oruçlu olacak.

İşte il il imsakiye bilgileri;