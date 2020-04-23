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Haberler Galeri Ramazan İmsakiye Özel! 2020 İstanbul sahur saat kaçta ve ilk oruç ne zaman, hangi gün? İstanbul, Ankara sahur saati ve il il iftar saatleri

Özel! 2020 sahur saat kaçta ve ne zaman, hangi gün? İstanbul, sahur saati ve il il iftar saatleri

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan on bir ayın sultanına artık sayılı günler kaldı. Her yıl büyük sevinç ve huzur ile karşılanan bu mübarek ay için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan ile en uzun ve en kısa oruçlu olacak iller belli olurken, ne zaman başlıyor sorusu da cevabını buldu. , , , , imsak (sahur) vakitleri ve il il iftar saatleri de merak konusu oldu. Sabah.com.tr'nin 2020 İstanbul imsakiye sayfası üzerinden sahur saati ve iftar saati bilgilerine ulaşabilirsiniz. Peki, ilk sahura ne zaman kalkılacak, hangi gün tutulacak? Sahur saat kaçta? İşte 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan imsakiyesi ve Ramazan başlangıcı tarihi!

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Giriş Tarihi: 23.04.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 21:21
Ramazan İmsakiye Özel! 2020 İstanbul sahur saat kaçta ve ilk oruç ne zaman, hangi gün? İstanbul, Ankara sahur saati ve il il iftar saatleri

Corona virüsü (kovid-19) salgını ile mücadele edilen bu zorlu süreçte ayına kavuşmanın sevinci ve huzuru yaşanıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar bilgilerini de merakla araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 30 günlük imsakiye yayınlandı. Böylece ilk sahura ne zaman kalkılacak ve ne zaman tutulacak gibi sorular da cevabını buldu. , , başta olmak üzere il il iftar saatleri ve sahur vakitleri yine imsakiye sayfamız üzerinde yer alacak. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2020 Ramazan imsakiyesi!

2020 RAMAZAN İMSAKİYE YAYINLANDI

İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye açıklandı. Müslüman âlemi için farz olarak buyrulan oruç ibadetinin yerine getirileceği bu mübarek ay içerisinde sahur ve iftar saatleri en çok araştırılan konu olacak.

İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

23 Nisan Perşembe gecesini, 24 Nisan Cuma'ya bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Yani 24 Nisan'da milyonlarca kişi oruçlu olacak.

İşte il il imsakiye bilgileri;

Ramazan İmsakiye Özel! 2020 İstanbul sahur saat kaçta ve ilk oruç ne zaman, hangi gün? İstanbul, Ankara sahur saati ve il il iftar saatleri

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

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Ramazan İmsakiye Özel! 2020 İstanbul sahur saat kaçta ve ilk oruç ne zaman, hangi gün? İstanbul, Ankara sahur saati ve il il iftar saatleri

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

Ramazan İmsakiye Özel! 2020 İstanbul sahur saat kaçta ve ilk oruç ne zaman, hangi gün? İstanbul, Ankara sahur saati ve il il iftar saatleri
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Ramazan İmsakiye Özel! 2020 İstanbul sahur saat kaçta ve ilk oruç ne zaman, hangi gün? İstanbul, Ankara sahur saati ve il il iftar saatleri
Ramazan İmsakiye Özel! 2020 İstanbul sahur saat kaçta ve ilk oruç ne zaman, hangi gün? İstanbul, Ankara sahur saati ve il il iftar saatleri
Ramazan İmsakiye Özel! 2020 İstanbul sahur saat kaçta ve ilk oruç ne zaman, hangi gün? İstanbul, Ankara sahur saati ve il il iftar saatleri
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