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Haberler Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi!
Giriş Tarihi: 31.01.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 16:01

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi!

Ramazan ayı için geri sayıma başlandı. Her sene farklı tarihlere denk gelen bu mübarek ayla beraber Müslüman alemi Allah'ın rızasını kazanmak, günahlarından arınmak için çeşitli ibadetlerini eda ediyor ve İslam'ın beş şartından biri olan Oruç tutuluyor. Hal böyleyken ise "Bu sene 2023 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?" soruları da gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; mübarek ay bu yıl da Mart Nisan ayında idrak edilecek. Peki, 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ne zaman başlıyor? İşte o tarih...

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi!

Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimi ile on bir ayın sultanı Ramazan ayının başlangıcı netleşti. Müslüman âlemi için en değerli ay olarak nitelendirilen "2023 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?" sorusu böylece yanıt bulmuş oldu. Bu mübarek ayda binlerce Müslüman kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirmenin manevi huzurunu yaşarken öte yandan bu ayı ibadetlerle geçiriyor. Peki, Diyanet takvimi ile 2023 Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında başlayacak, kaç gün kaldı? İşte detaylar...

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi!

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Hicri takvime göre hazırlanan dini günler takvimi Ramazan ayı tarihlerini belirledi.

Buna göre Ramazanın ilk günü 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak. Ramazanın son günü ve bayram arifesi 20 Nisan 2023 Perşembe günü idrak edilecek.

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Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi!

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

11 ayın sultanı Ramazan ayının en önemli ibadeti oruç olacak. İlk oruç için sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Diyanet takvimi ile 2023 Ramazan bayramı tarihleri şöyle olacak:

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi!

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2023

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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