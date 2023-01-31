Haberler Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi!

Giriş Tarihi: 31.01.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 16:01

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi!

Ramazan ayı için geri sayıma başlandı. Her sene farklı tarihlere denk gelen bu mübarek ayla beraber Müslüman alemi Allah'ın rızasını kazanmak, günahlarından arınmak için çeşitli ibadetlerini eda ediyor ve İslam'ın beş şartından biri olan Oruç tutuluyor. Hal böyleyken ise "Bu sene 2023 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?" soruları da gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; mübarek ay bu yıl da Mart Nisan ayında idrak edilecek. Peki, 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ne zaman başlıyor? İşte o tarih...