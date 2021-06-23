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Haberler Yaşam Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki üçüncü yılı
Giriş Tarihi: 23.06.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 16:53

Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki üçüncü yılı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından görevindeki üçüncü yılını geride bıraktı. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başlayan yeni süreçteki üçüncü yılında tarihe damga vuran gelişmeler yaşandı. Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasından, Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfi gibi önemli gelişmeler bu yıl içerisinde gerçekleşti. Erdoğan, 7 yurt dışı, 23 yurt içi ziyaret gerçekleştirerek çeşitli temaslarda bulundu. İşte Türkiye tarihine damga vuran o gelişmeler...

Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki üçüncü yılı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 24 Haziran 2018'de sandık başına giden Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yüzde 52,59 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı seçmesinin üzerinden 3 yıl geçti.

Cumhurbaşkanı seçilirken, "Ben çalışan, koşturan, terleyen bir cumhurbaşkanı olacağım, alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım." ifadesini kullanan Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen görevdeki üçüncü yılını yoğun bir tempoyla geçirdi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki üçüncü yılı

Salgının etkisiyle yurt içi ve yurt dışı ziyaret sayılarında düşüş meydana gelirken, programların büyük çoğunluğu video konferans ve canlı bağlantılarla gerçekleştirildi.

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Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki üçüncü yılı

MAVİ VATAN'DAN DOĞAL GAZ MÜJDELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevdeki üçüncü yılı Türkiye'nin son yıllarda arttırarak devam ettirdiği doğal gaz arama çalışmalarında olumlu sonuçların açıklandığı bir yıl oldu.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde geçen yıl 21 Ağustos'ta düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." ifadesini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki üçüncü yılı

Erdoğan, geçen yıl 17 Ekim'de ziyaret gerçekleştirdiği Fatih sondaj gemisinde yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu." dedi.

Zonguldak temasları kapsamında 4 Haziran'da Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada da yeni doğal gaz keşfini duyurdu.

Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını açıkladı.

Böylece Türkiye'nin Karadeniz'deki toplam gaz keşfi, 540 milyar metreküpe ulaştı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki üçüncü yılı

TARİHİ GÜN: AYASOFYA'DA CUMA NAMAZI

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya kadar cami olarak kullanılan Ayasofya, Erdoğan'ın görevindeki üçüncü yılında ibadete açıldı.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını 10 Temmuz'da iptal etti.

Danıştay'ın bu kararının ardından aynı gün Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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