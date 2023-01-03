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Haberler Yaşam Refah payı ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Memur ve emekli maaşı sosyal refah payı 2023 nedir, ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 03.01.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 15:02

Refah payı ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Memur ve emekli maaşı sosyal refah payı 2023 nedir, ne kadar oldu?

Memur ve emekli maaşları için sosyal refah payı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile belli oldu. Bugün sabah saatlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 oldu. Bu noktada emekli ve memurlar, refah payı ne zaman açıklanacak, sosyal refah payı ne kadar olacak? sorularına yanıt arıyor. Yapılacak sosyal refah düzenlemesi ile memur maaşlarına büyük oranda zam gelmesi bekleniyor. Peki, refah payı 2023 açıklandı mı?

Refah payı ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Memur ve emekli maaşı sosyal refah payı 2023 nedir, ne kadar oldu?

Refah payı 2023 ne kadar olacak, ne zaman verilecek soruları yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve memurun alacağı en düşük zam oranı 16,47 olarak belirlendi. Bunun yanında refah payı ile memur zammı artacak. Peki, sosyal refah payı nedir, ne kadar olacak? İşte detaylar…

Refah payı ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Memur ve emekli maaşı sosyal refah payı 2023 nedir, ne kadar oldu?

MEMUR ZAMMI 2023 BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 oldu.

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Refah payı ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Memur ve emekli maaşı sosyal refah payı 2023 nedir, ne kadar oldu?

ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı

Refah payı ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Memur ve emekli maaşı sosyal refah payı 2023 nedir, ne kadar oldu?

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre %97,72 , bir önceki yılın aynı ayına göre %97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,47 artış gösterdi.

Refah payı ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Memur ve emekli maaşı sosyal refah payı 2023 nedir, ne kadar oldu?

EK ZAM NE KADAR OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sözleşmeliye Kadro Şöleni'nde ek zammı açıkladı. Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.

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