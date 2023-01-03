Haberler Yaşam Refah payı ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Memur ve emekli maaşı sosyal refah payı 2023 nedir, ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 03.01.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 15:02

Refah payı ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Memur ve emekli maaşı sosyal refah payı 2023 nedir, ne kadar oldu?

Memur ve emekli maaşları için sosyal refah payı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile belli oldu. Bugün sabah saatlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 oldu. Bu noktada emekli ve memurlar, refah payı ne zaman açıklanacak, sosyal refah payı ne kadar olacak? sorularına yanıt arıyor. Yapılacak sosyal refah düzenlemesi ile memur maaşlarına büyük oranda zam gelmesi bekleniyor. Peki, refah payı 2023 açıklandı mı?