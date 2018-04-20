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Renklendirilmiş halleriyle eski fotoğrafları

Giriş Tarihi: 20.04.2018 18:48 Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 18:52
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Renklendirilmiş halleriyle eski fotoğrafları
Renklendirilmiş halleriyle eski İstanbul fotoğrafları

İşte her yeri tarihten izler taşıyan 'un 1965'de çekilen en güzel fotoğrafları...

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Renklendirilmiş halleriyle eski fotoğrafları
Renklendirilmiş halleriyle eski İstanbul fotoğrafları

Dolmabahçe Sarayı Konferansları'nda 'un tespit edilmiş 39 ismi olduğunu ve tarihte hiçbir şehrin kadar çok ismi olmadığı belirten ünlü tarihçi , İstanbul'un tarihi boyunca en çok seyahat edilen ve seyahatname yazılan şehirlerden biri olduğunu söyledi. Ünlü tarihçi "1550-1650 arasında İstanbul'la ilgili yazılmış bugün kütüphanelerde bulunan 550 seyahatname var" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: İstanbul gezmekle bitmeyen bir şehir. İstanbul'un her yeri eski tarihten izler taşıyor. Bir ilim dalı gibi incelenerek dolaşılması gerektiği kanaatindeyim"


İşte sadece abideleriyle değil, tabiatıyla bir tarih olan İstanbul'un eski fotoğrafları...

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Renklendirilmiş halleriyle eski fotoğrafları
Renklendirilmiş halleriyle eski İstanbul fotoğrafları

1970'lerde otobüsle Avrupa'dan gelen gençler uzun Asya yolculuğu öncesi 'da Sultanahmet, Taksim gibi bölgelerde konaklardı. Dönemin hippilerin buluşma noktası ise Tarlabaşı'ndaki çorbacılardı.

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Renklendirilmiş halleriyle eski fotoğrafları
Renklendirilmiş halleriyle eski İstanbul fotoğrafları


Indiana Üniversitesi, Charles W. Cushman fotoğraf koleksiyonundan eski fotoğrafları çıktı. Günümüze kıyasla daha tenha görülen İstanbul'un bu fotoğrafları 1965 yılında çekilmiş.

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Renklendirilmiş halleriyle eski fotoğrafları
Renklendirilmiş halleriyle eski İstanbul fotoğrafları
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Renklendirilmiş halleriyle eski fotoğrafları
Renklendirilmiş halleriyle eski İstanbul fotoğrafları
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Renklendirilmiş halleriyle eski fotoğrafları
Renklendirilmiş halleriyle eski İstanbul fotoğrafları
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