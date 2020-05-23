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Haberler Yaşam Resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri 2020: En güzel kısa ve uzun Arefe Günü mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 23.05.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 10:45

Resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri 2020: En güzel kısa ve uzun Arefe Günü mesajları ve sözleri

Mübarek Ramazan ayını sonlandırırken Arefe Günü mesajları ve sözleri anlam kazanıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayını huzur içinde sonlandırırken müslümanları, Arefe Günü'nde Ramazan Bayramı heyecanı yoğun bir şekilde saracak. Oruç ibadetini sona erdirdiğimiz ve bayramı müjdeleyen bugünde dini ibadetler yerine getirilecek. Birbirinden güzel resimli arefe günü mesajları ve sözleri sosyal medya platformları üzerinden paylaşılacak. İşte, sizler için özel olarak derlediğimiz birbirinden güzel ve anlamlı kısa ve uzun resimli arefe günü mesajları ve sözleri seçenekleri…

Resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri 2020: En güzel kısa ve uzun Arefe Günü mesajları ve sözleri

Arefe Günü mesajları ve sözleri… On bir ayın sultanı Ramazan ayını huzur ve mutlulukla sona erdirirken Arefe Günü mesajları ve sözleri anlam kazanıyor. Tüm islam alemi mutluluk ve değerin paylaşıldıkça çoğaldığı bilincinde oldukları için eş, dost, akraba yahut tüm sevdiklerine iletebilmek adına hız kesmeden Arefe Günü mesajları arayışı içerisine girmeye başladı. Sizlerde en güzel, kısa ve uzun resimli arefe günü mesajları ve sözlerini sevdiklerinize gönderebilir, onları mutlu edebilirsiniz. Haberimizde, en güzel, kısa, uzun, anlam dolu 2020 resimli arefe günü mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ! RESİMLİ AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Mübarek islam alemi Arefe Günü mesajlarını ve sözlerini sosyal medya platformları üzerinden paylaşmaya başladı. Müslümanlar tarafından coşku ve heyecan duyguları eşliğinde kutlanacak olan Arefe Günü mesajlar ve sözlerle değer kazanacak. İşte birbirinden güzel ve yeni resimli 2020 arefe günü mesajları ve sözleri…

Resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri 2020: En güzel kısa ve uzun Arefe Günü mesajları ve sözleri

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ…

Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bugün kulların bayram sabahına günahsız ve temiz olarak çıkacaklarını müjdeledikleri bir gündür. Hayırlı olsun.

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Resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri 2020: En güzel kısa ve uzun Arefe Günü mesajları ve sözleri

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bugün Arefe! Mükafatından mahrum kalmayalım…

Bu mübarek ayda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Arefe gününüz mübarek olsun.

Resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri 2020: En güzel kısa ve uzun Arefe Günü mesajları ve sözleri

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.

Resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri 2020: En güzel kısa ve uzun Arefe Günü mesajları ve sözleri

Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sadece çocukların değil, tüm insanlığın adeta çocuk heyecanı ile bayramı beklediği günlerin sonuncuna geldik. Arefe gününüz kutlu olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

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