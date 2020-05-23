Resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri 2020: En güzel kısa ve uzun Arefe Günü mesajları ve sözleri

Mübarek Ramazan ayını sonlandırırken Arefe Günü mesajları ve sözleri anlam kazanıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayını huzur içinde sonlandırırken müslümanları, Arefe Günü'nde Ramazan Bayramı heyecanı yoğun bir şekilde saracak. Oruç ibadetini sona erdirdiğimiz ve bayramı müjdeleyen bugünde dini ibadetler yerine getirilecek. Birbirinden güzel resimli arefe günü mesajları ve sözleri sosyal medya platformları üzerinden paylaşılacak. İşte, sizler için özel olarak derlediğimiz birbirinden güzel ve anlamlı kısa ve uzun resimli arefe günü mesajları ve sözleri seçenekleri…