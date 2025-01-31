RESİMLİ CUMA MESAJLARI 31 OCAK 2025: En yeni, ayetli, hadisli, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları ve cuma sözleri seçenekleri

"O sabredenleri ve güzel işler yapanları müjdele!" (Hud Suresi 115) Hayırlı Cumalar!

"Ve Rabbinize dua edin, çünkü O size çok yakındır." (Bakara Suresi 186) Bereketli bir Cuma dilerim.

"Allah katında en üstün olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır." (Hucurat Suresi 13) Hayırlı Cumalar!

"Allah dilediğini rızıklandırır, O en iyi rızık verendir." (Sebe Suresi 39) Mübarek Cumalar!

"Her kim Allah'a güvenirse, Allah ona yeter." (Talak Suresi 3) Huzurlu bir Cuma geçirmeniz dileğiyle!