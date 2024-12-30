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Haberler Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ehliyet ücreti, pasaport harcı, IMEI kaydı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 20:07 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 20:10

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ehliyet ücreti, pasaport harcı, IMEI kaydı ne kadar oldu, kaç TL?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, ehliyet ücretleri, pasaport harcı ve IMEI kaydı ücretlerine yapılan artışlar belli oldu. Vatandaşları yakından ilgilendiren bu yeni ücretler, 2025 yılı itibariyle geçerli olacak. Peki, ehliyet alma, pasaport çıkarma ve cep telefonlarını kaydettirme işlemlerinde ne kadar ödeme yapılacak? İşte, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ücretler ve detaylar!

Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni ehliyet ücreti, pasaport harcı, IMEI kaydı ne kadar oldu, kaç TL?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, ehliyet, pasaport harcı ve IMEI kaydı ücretlerinde değişiklik yapıldı. 2025 yılı itibariyle geçerli olacak bu yeni ücretler, özellikle seyahat ve teknoloji alanındaki işlemleri etkileyecek. Yeni yıl ile birlikte vatandaşlar, ehliyet almak, pasaport çıkarmak ve cep telefonlarını kaydettirmek için ne kadar ücret ödeyecek? İşte, güncel ücretler ve tüm detaylar!

Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni ehliyet ücreti, pasaport harcı, IMEI kaydı ne kadar oldu, kaç TL?

RESMİ GAZETE'DE GÜNCEL ÜCRETLER VE ZAMLAR AÇIKLANDI!

YENİ EHLİYET ÜCRETİ, PASAPORT HARCI, IMEI KAYDI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

MTV 3 bin liradan 4 bin 834 liraya yükseltildi.

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Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni ehliyet ücreti, pasaport harcı, IMEI kaydı ne kadar oldu, kaç TL?

PASAPORT HARCI NE KADAR OLDU?

3 Yıl ve Üzeri Pasaport Harcı: 7.833 TL'den 11.274 TL'ye

Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni ehliyet ücreti, pasaport harcı, IMEI kaydı ne kadar oldu, kaç TL?

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

IMEI Kayıt Ücreti: 31.692 TL'den 45.614,20 TL'ye

Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni ehliyet ücreti, pasaport harcı, IMEI kaydı ne kadar oldu, kaç TL?

OTOMOBİL MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Otomobil Muayene Ücreti: 1.821,60 TL'den 2.621,80 TL'ye

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