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Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ehliyet ücreti, pasaport harcı, IMEI kaydı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
20:10
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ehliyet ücreti, pasaport harcı, IMEI kaydı ne kadar oldu, kaç TL?
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, ehliyet ücretleri, pasaport harcı ve IMEI kaydı ücretlerine yapılan artışlar belli oldu. Vatandaşları yakından ilgilendiren bu yeni ücretler, 2025 yılı itibariyle geçerli olacak. Peki, ehliyet alma, pasaport çıkarma ve cep telefonlarını kaydettirme işlemlerinde ne kadar ödeme yapılacak? İşte, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ücretler ve detaylar!