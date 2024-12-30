Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni ehliyet ücreti, pasaport harcı, IMEI kaydı ne kadar oldu, kaç TL?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, ehliyet, pasaport harcı ve IMEI kaydı ücretlerinde değişiklik yapıldı. 2025 yılı itibariyle geçerli olacak bu yeni ücretler, özellikle seyahat ve teknoloji alanındaki işlemleri etkileyecek. Yeni yıl ile birlikte vatandaşlar, ehliyet almak, pasaport çıkarmak ve cep telefonlarını kaydettirmek için ne kadar ücret ödeyecek? İşte, güncel ücretler ve tüm detaylar!