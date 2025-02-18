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Restoranındaki saldırıda kızı ve eşiyle birlikte vurulmuştu: Şimdi de oğlunun...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
19:29
Restoranındaki saldırıda kızı ve eşiyle birlikte vurulmuştu: Şimdi de oğlunun...
Adana'da, bir şüpheli husumetlisinin restoranına gitti. Kısa süre sonra çıkan kavgada şahıs elindeki tüfekle Bülent U. ile eşi Yeliz U. ve kızı Hatun U.'yu yaralayıp kaçtı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Bülent U.'nun oğlunun da restoranın önünde aracı ateşe verildi. O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.