Restoranındaki saldırıda kızı ve eşiyle birlikte vurulmuştu: Şimdi de oğlunun...

Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şüpheli, 16 Şubat'ta restoranına gittiği husumetlisi Bülent U. ile eşi Yeliz U. ve kızı Hatun U.'yu, çıkan kavgada av tüfeğiyle ayaklarından vurup, motosikletle kaçtı.