Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Restoranındaki saldırıda kızı ve eşiyle birlikte vurulmuştu: Şimdi de oğlunun...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 19:29 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:29

Restoranındaki saldırıda kızı ve eşiyle birlikte vurulmuştu: Şimdi de oğlunun...

Adana'da, bir şüpheli husumetlisinin restoranına gitti. Kısa süre sonra çıkan kavgada şahıs elindeki tüfekle Bülent U. ile eşi Yeliz U. ve kızı Hatun U.'yu yaralayıp kaçtı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Bülent U.'nun oğlunun da restoranın önünde aracı ateşe verildi. O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Restoranındaki saldırıda kızı ve eşiyle birlikte vurulmuştu: Şimdi de oğlunun...

Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şüpheli, 16 Şubat'ta restoranına gittiği husumetlisi Bülent U. ile eşi Yeliz U. ve kızı Hatun U.'yu, çıkan kavgada av tüfeğiyle ayaklarından vurup, motosikletle kaçtı.

Restoranındaki saldırıda kızı ve eşiyle birlikte vurulmuştu: Şimdi de oğlunun...

Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polisin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürerken, taraflar arasındaki husumetin, iş yerinin kiralanması konusunda yaşadıkları sorun olduğu ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Restoranındaki saldırıda kızı ve eşiyle birlikte vurulmuştu: Şimdi de oğlunun...

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, bugün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir şüpheli, Bülent U.'nun oğlu Aras U.'nun, restoranın önünde park halindeki taksisini ateşe verdi.

Restoranındaki saldırıda kızı ve eşiyle birlikte vurulmuştu: Şimdi de oğlunun...

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kundaklamanın ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

Restoranındaki saldırıda kızı ve eşiyle birlikte vurulmuştu: Şimdi de oğlunun...

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, taksi ise demir yığınına döndü.

SON DAKİKA