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REYTİNG SONUÇLARI 6 OCAK 2025 | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
06:44
REYTİNG SONUÇLARI 6 OCAK 2025 | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?
Televizyon dünyasında heyecanla beklenen 6 Ocak 2025 reyting sonuçları yakından takip ediliyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında en çok izlenen dizi, program veya yarışma Total, AB ve 20+ABC1 sıralamasında yerini alıyor. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, sonuçlar...