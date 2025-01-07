REYTİNG SONUÇLARI 6 OCAK 2025 | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

6 Ocak 2025 tarihine ait reyting sonuçları, televizyon izleyicileri ve yapımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasından hangisi en çok izlendi? Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ilk sıralarda yer alan yapımlar gündemde. Peki, reyting birincisi kim oldu?