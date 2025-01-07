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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 6 OCAK 2025 | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 06:44

REYTİNG SONUÇLARI 6 OCAK 2025 | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

Televizyon dünyasında heyecanla beklenen 6 Ocak 2025 reyting sonuçları yakından takip ediliyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında en çok izlenen dizi, program veya yarışma Total, AB ve 20+ABC1 sıralamasında yerini alıyor. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, sonuçlar...

REYTİNG SONUÇLARI 6 OCAK 2025 | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

6 Ocak 2025 tarihine ait reyting sonuçları, televizyon izleyicileri ve yapımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasından hangisi en çok izlendi? Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ilk sıralarda yer alan yapımlar gündemde. Peki, reyting birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 6 OCAK 2025 | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

REYTİNG SONUÇLARI 6 OCAK 2025

Dünün reyting birincisi olan yapım henüz açıklanmadı.

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REYTİNG SONUÇLARI 6 OCAK 2025 | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?
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REYTİNG SONUÇLARI 6 OCAK 2025 | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?
REYTİNG SONUÇLARI 6 OCAK 2025 | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?
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