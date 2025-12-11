Reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Aralık 2025 Çarşamba reyting sıralaması ile dünün birincisi kim oldu?

10 Aralık 2025 Çarşamba akşamı ekranlarda kıyasıya bir rekabet yaşandı. Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler'in yeni bölümleri reyting listelerinde karşı karşıya gelirken Total, AB ve ABC1 gruplarındaki sıralamalar izleyicinin ilgisini topladı. Peki, dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu? İşte ayrıntılar.