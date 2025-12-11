Reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Aralık 2025 Çarşamba reyting sıralaması ile dünün birincisi kim oldu?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 06:30 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 06:31

10 Aralık Çarşamba akşamı ekranlarda soluksuz bir reyting yarışı yaşandı. Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına çekerken Total, AB ve ABC1'deki zirve kapışması da geceye damga vurdu. Dün gecenin reyting sonuçları büyük merak konusu olurken dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu soruları yanıt arıyor.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Liste belli olduğunda haberimize eklenecek.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SIRALAMASI NASILDI?

Geçen haftaki sıralama şu şekilde;

TOTAL GRUBU

  1. Eşref Rüya
  2. Esra Erol'da
  3. Eşref Rüya (Özet)

AB GRUBU

  1. Eşref Rüya
  2. Müge Anlı ile Tatlı Sert
  3. Eşref Rüya (Özet)

ABC1 GRUBU

  1. Eşref Rüya
  2. Müge Anlı ile Tatlı Sert
  3. Eşref Rüya (Özet)
