Giriş Tarihi: 11.12.2025 06:30
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 06:31
Reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Aralık 2025 Çarşamba reyting sıralaması ile dünün birincisi kim oldu?
10 Aralık Çarşamba akşamı ekranlarda soluksuz bir reyting yarışı yaşandı. Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına çekerken Total, AB ve ABC1'deki zirve kapışması da geceye damga vurdu. Dün gecenin reyting sonuçları büyük merak konusu olurken dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu soruları yanıt arıyor.