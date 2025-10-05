Reyting sonuçları açıklandı mı? 4 Ekim 2025 Cumartesi reyting sıralaması ile dünün birincisi olan yapım hangisi?

Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan yapımların reyting mücadelesinin sonucu merak ediliyor. Yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı ve MasterChef rekabetine, ATV'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı da dahil oldu. Peki, 4 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünün en çok izlenen yapımları…