Giriş Tarihi: 05.10.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 06:28

Reyting sonuçları açıklandı mı? 4 Ekim 2025 Cumartesi reyting sıralaması ile dünün birincisi olan yapım hangisi?

Cumartesi akşamını evinde televizyon programlarını takip ederek geçiren pek çok vatandaş reyting sonuçları açıklandı mı sorusuyla dünkü sıralamayı takip ediyor. Dün akşam, Aynadaki Yabancı dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başlarken Gönül Dağı ile Masterchef gibi yapımlar da izleyiciyle buluştu. İşte, 4 Ekim 2025 Cumartesi reyting sıralaması ile dünün birincisi olan yapım.

Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan yapımların reyting mücadelesinin sonucu merak ediliyor. Yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı ve MasterChef rekabetine, ATV'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı da dahil oldu. Peki, 4 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünün en çok izlenen yapımları…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Ekim 2025 Cumartesi reyting sıralaması henüz belli olmadı. Liste açıklandığında haberimize eklenecek.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

27 eylül reyting sonuçları şu şekildeydi;

Total grupta birinci sıraya Gönül Dağı, ikinci sıraya Masterchef yerleşti.

AB grupta Masterchef birinci, Gönül Dağı ikinci oldu.

