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Giriş Tarihi: 28.03.2025 21:28 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 21:28

Rize bayram namazı saati! 2025 Rize'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2025 Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte tüm yurtta olduğu gibi Rize'de de Ramazan Bayramı coşkusu yaşanacak. Bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar sabahı, Antalya'daki camilerde cemaatle namaz kılınarak bayram sevinci dualarla taçlanacak. Müslümanlar, birlik ve beraberlik içerisinde saf tutacak, Allah'a şükrederek bayramın huzurunu yaşayacak. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camilere akın ederken öncesinde okunan tekbirler ve yapılan dualar, cami atmosferini manevi bir coşku ile dolduracak. Peki, Rize'de Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte,Rize bayram namazı saati!

Rize bayram namazı saati! 2025 Rize’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte milyonlarca Müslüman, Ramazan Bayramı'nı coşku ve mutluluk içinde kutlamaya hazırlanıyor. Bayramın en önemli dini ibadetlerinden biri olan bayram namazı, camilerde toplu bir şekilde ve kardeşlik ruhuyla yerine getirilecek. Peki, Rize'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Rize bayram namazı saati...

Rize bayram namazı saati! 2025 Rize’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RİZE BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 30 Mart Pazar 1. Günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 81 il için bayram namazı saati merak konusu oldu.

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Rize bayram namazı saati! 2025 Rize’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Rize bayram namazı saati! 2025 Rize’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İşte Rize Bayram namazı saati;
Rize'de bayram namazı bu yıl 06.36'da kılınacak.

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Rize bayram namazı saati! 2025 Rize’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı, Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan, iki rekâttan oluşan bir namazdır. Cemaatle kılınması sünnet olan bu namaz, özel tekbirleriyle diğer namazlardan farklılık gösterir. İşte bayram namazının kılınışı:

Bayram Namazının Kılınışı
Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet edilir.
İlk Tekbirler: İmam "Allahu Ekber" diyerek namaza başlar, cemaat de tekbir alarak ellerini kaldırır ve bağlar.
Zammı Sure: İmam Fatiha suresini ve ardından bir sure okur, cemaat ise sessizce dinler.
Ek Tekbirler: Rükûa gitmeden önce üç defa tekbir alınır:
Birinci ve ikinci tekbirde eller kulak hizasına kaldırılıp yana bırakılır.
Üçüncü tekbirde eller kaldırılmadan bağlanır.
Rükû ve Secde: Normal namazdaki gibi rükû ve secde yapılarak ikinci rekâta kalkılır.
İkinci Rekât:İmam Fatiha ve bir sure okur.
Rükûdan önce üç defa tekbir alınır. Üçüncü tekbirde eller yana bırakılır.
Dördüncü tekbirle rükûya gidilir ve secdeler yapılarak oturulur.
Tahiyyat ve Selam: Son olarak "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve dualar okunur, ardından sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.