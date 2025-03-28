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Rize bayram namazı saati! 2025 Rize'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
21:28
2025 Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte tüm yurtta olduğu gibi Rize'de de Ramazan Bayramı coşkusu yaşanacak. Bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar sabahı, Antalya'daki camilerde cemaatle namaz kılınarak bayram sevinci dualarla taçlanacak. Müslümanlar, birlik ve beraberlik içerisinde saf tutacak, Allah'a şükrederek bayramın huzurunu yaşayacak. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camilere akın ederken öncesinde okunan tekbirler ve yapılan dualar, cami atmosferini manevi bir coşku ile dolduracak. Peki, Rize'de Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte,Rize bayram namazı saati!