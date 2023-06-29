Haberler Yaşam Romanya’da trafik kazası geçirdi: Yunus Emre Yılmaz’dan acı haber!

Giriş Tarihi: 29.06.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 15:30

Romanya’da trafik kazası geçirdi: Yunus Emre Yılmaz’dan acı haber!

Diş Hekimi Yunus Emre Yılmaz, Romanya'da motosikletiyle trafik kazası geçirdi. Boynunun kırıldığı belirlenen Yılmaz, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Memleketinde toprağa verilen Yunus Emre Yılmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi