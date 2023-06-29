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Haberler Yaşam Romanya’da trafik kazası geçirdi: Yunus Emre Yılmaz’dan acı haber!
Giriş Tarihi: 29.06.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 15:30

Romanya’da trafik kazası geçirdi: Yunus Emre Yılmaz’dan acı haber!

Diş Hekimi Yunus Emre Yılmaz, Romanya'da motosikletiyle trafik kazası geçirdi. Boynunun kırıldığı belirlenen Yılmaz, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Memleketinde toprağa verilen Yunus Emre Yılmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi

DHA
Romanya’da trafik kazası geçirdi: Yunus Emre Yılmaz’dan acı haber!

İstanbul Maltepe'de diş hekimliği yapan evli 1 çocuk babası Yunus Emre Yılmaz motosiklet grubu arkadaşları ile birlikte Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir markanın 22-25 Haziran'da düzenlediği kültür festivaline katıldı.

Romanya’da trafik kazası geçirdi: Yunus Emre Yılmaz’dan acı haber!

Festival sonrası dönüş yoluna geçen Yılmaz, 27 Haziran günü Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarına geldiğinde motosikletine otomobil çarptı.

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Romanya’da trafik kazası geçirdi: Yunus Emre Yılmaz’dan acı haber!

Kazada, boynunun kırıldığı belirlenen Yılmaz hayatını kaybetti.

Romanya’da trafik kazası geçirdi: Yunus Emre Yılmaz’dan acı haber!

Yunus Emre Yılmaz'ın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Edirne'ye getirildi. Eski Camii'nde Yılmaz için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Yılmaz'ın buradaki cenazesine yakınları ve motosiklet grubundan arkadaşları ile sevenleri katıldı.

Romanya’da trafik kazası geçirdi: Yunus Emre Yılmaz’dan acı haber!

Yılmaz'ın yakınları tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yunus Emre Yılmaz, gözyaşları arasında şehir mezarlığında toprağa verildi.

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