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Rönesans Rezidans mezarlığı: Enkaz kaldırıldı ama onlara ulaşılamadı...
Giriş Tarihi: 27.02.2023 09:11
Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
09:13
Rönesans Rezidans mezarlığı: Enkaz kaldırıldı ama onlara ulaşılamadı...
Hatay'da, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla pazarlanan ve depremde yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı tamamen kaldırıldı. Kızı Esra İlhan (30) ve damadı Üsteğmen Miraç İlhan'dan (32) hala haber alamayan acılı baba Battal Kerzi, "DNA testi verdik. Tek umudumuz hastanede olmaları. 20 gün oldu, hala kızım yok" dedi. İşte haberin ayrıntıları...