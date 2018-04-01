Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar

Anneliese Michel

Oldukça tartışmaya yol açan Anneliese Michel olayı 2005 yılında The Exorcism of Emily Rose filmiyle beyaz perdeye aktarılmıştır. Epilepsi ve zihinsel hastalık geçmişi olan 16 yaşındaki Anneliese, 1973 yılında intihara meyilli hareketler sergilemeye başladı; dini sembollere tepki gösteren genç kız kendi idrarını içiyor ve bazı sesler duyuyordu. İlaçlar fayda etmeyince genç kız şeytanlar tarafından ele geçirdiğine inanmaya başladı ve ailesine bir rahip getirmeleri için yalvardı.

