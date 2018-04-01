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ları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar

Şeytan tarafından ele geçirilme, şeytan çıkarma ritüelleri, havaya yükselen ve boğuk sesle konuşan insanlar... Bunların sadece filmlerinde olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyleyse yanılıyorsunuz...

Giriş Tarihi: 01.04.2018 15:51 Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 16:14
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ları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar

Anneliese Michel

Oldukça tartışmaya yol açan Anneliese Michel olayı 2005 yılında The Exorcism of Emily Rose filmiyle beyaz perdeye aktarılmıştır. Epilepsi ve zihinsel hastalık geçmişi olan 16 yaşındaki Anneliese, 1973 yılında intihara meyilli hareketler sergilemeye başladı; dini sembollere tepki gösteren genç kız kendi idrarını içiyor ve bazı sesler duyuyordu. İlaçlar fayda etmeyince genç kız şeytanlar tarafından ele geçirdiğine inanmaya başladı ve ailesine bir rahip getirmeleri için yalvardı.

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ları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar

Ailesi Anneliese'in isteğini reddedince iki yerel rahip genç kızı gizli gizli şeytan çıkarma ritüelleriyle tedavi etmeye çalıştı. Bir yıl içinde 70'e yakın şeytan çıkarma ayini yapılan, yemek yemeyi reddeden ve şehitlerle konuştuğunu iddia eden kız bir yıldan kısa süre içinde hayatını kaybetti.

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ları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar

Anneliese'in ölüm sebebi zayıflık ve açlık olarak rapor edilirken ailesi ve iki din adamı genç kızın ölümünden sorumlu tutuldu.

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ları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar

"Roland Doe"/"Robbie Mannheim"

The Exorcist filminin arkasındaki gerçek hikaye, 14 yaşındaki Roland Doe'nun şeytan tarafından ele geçirilmesi.

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ları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar

Aslına bakarsanız bu onun gerçek ismi değil, Katolik kilisesi tarafından ona verilen takma isim. 1940'lı yıllarda Doe teyzesinin ölümünden sonra onunla iletişime geçmek için çağırma tahtası kullanmaya başladı. İddialara göre bu tahta şeytanlara kapıyı açtı.

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ları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar

Çocuğun ele geçirilmesi kimsenin anlamlandıramadığı su damlasına benzeyen garip seslerle başladı. Dini semboller Doe''yu tetikliyor, duvarlara tırmanıyor, tuhaf adımlarla yürüyordu.

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ları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar

Evin her yerinden kulak tırmalayan sesler duyuluyordu. Daha sonra çocuğun vücudunda çizikler oluşmaya başladı. Bu çiziklerden bazılarında yazılar yazıyordu. Doe, boğuk sesle farklı diller konuşuyor, havaya yükseliyor ve acı içinde vücudu bükülüyordu.

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