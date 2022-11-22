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Haberler Yaşam Rukiye Yıldırım kimdir? Dünya Tekvando Şampiyonası’nda ikinci olan Rukiye Yıldırım kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 10:34

Rukiye Yıldırım kimdir? Dünya Tekvando Şampiyonası’nda ikinci olan Rukiye Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Rukiye Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli soruları yanıt arıyor. Milli sporcu Rukiye Yıldırım, Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde gümüş madalya kazandı. Dünya ikincisi olma başarısı göstererek ülkemizi gururlandıran milli tekvandocu Rukiye Yıldırım'ın hayatı hakkında bilgiler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu noktada ''Rukiye Yıldırım kimdir? Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ikinci olan Rukiye Yıldırım kaç yaşında, nereli?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Tekvandoda dünya ikincisi olan Rukiye Yıldırım'ın başarıları ve hayatı...

Rukiye Yıldırım kimdir? Dünya Tekvando Şampiyonası’nda ikinci olan Rukiye Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, 2022 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Başarısıyla ülkemize bir kez daha gurur yaşatan ve Türk halkının göğsünü kabartan Rukiye Yıldırım hakkında bilgiler araştırma konusu oldu. Peki, Rukiye Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ikinci olan Rukiye Yıldırım nereli? İşte, Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım hakkında ayrıntılı bilgiler.

Rukiye Yıldırım kimdir? Dünya Tekvando Şampiyonası’nda ikinci olan Rukiye Yıldırım kaç yaşında, nereli?

RUKİYE YILDIRIM KİMDİR?

12 Şubat 1991 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı.

2011 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Rukiye Yıldırım, İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen 2019 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda mücadele etti ve bronz madalya almaya hak kazandı.

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Rukiye Yıldırım kimdir? Dünya Tekvando Şampiyonası’nda ikinci olan Rukiye Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Konya'da Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar 49 kilo final müsabakasında İranlı Ghazal Soltani'yi 2-1 yenerek altın madalya kazandı.

2022 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Kadınlar 46 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım, ilk turda Avustralya'dan Juliet Lahood'u, ikinci turda ev sahibi Meksika'dan Amelia Isabel Espinosa'yı, son 16 turunda ise İngiltere'den Phoenix Goodman'ı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Rukiye Yıldırım kimdir? Dünya Tekvando Şampiyonası’nda ikinci olan Rukiye Yıldırım kaç yaşında, nereli?

DÜNYA İKİNCİSİ OLDU!

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Rukiye Yıldırım, gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen şampiyonanın son gününde kadınlar 46 ve erkekler 58 kiloda müsabakalar yapılırken, Türkiye'yi Rukiye Yıldırım ile Görkem Polat temsil etti.

Rukiye Yıldırım kimdir? Dünya Tekvando Şampiyonası’nda ikinci olan Rukiye Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Kadınlar 46 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım, ilk turda Avustralya'dan Juliet Lahood'u, ikinci turda ev sahibi Meksika'dan Amelia Isabel Espinosa'yı, son 16 turunda ise İngiltere'den Phoenix Goodman'ı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Azerbaycan'dan Minaya Akbarova'yı mağlup ederek yarı finale çıkan ve madalyayı garantileyen Rukiye Yıldırım, bu turda Tayvan'dan Ying Hsuan Huang'ı yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Hırvatistan'dan Lena Stojkovic'e mağlup olan milli sporcu, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

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