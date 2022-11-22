DÜNYA İKİNCİSİ OLDU!

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Rukiye Yıldırım, gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen şampiyonanın son gününde kadınlar 46 ve erkekler 58 kiloda müsabakalar yapılırken, Türkiye'yi Rukiye Yıldırım ile Görkem Polat temsil etti.