Rukiye Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli soruları yanıt arıyor. Milli sporcu Rukiye Yıldırım, Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde gümüş madalya kazandı. Dünya ikincisi olma başarısı göstererek ülkemizi gururlandıran milli tekvandocu Rukiye Yıldırım'ın hayatı hakkında bilgiler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu noktada ''Rukiye Yıldırım kimdir? Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ikinci olan Rukiye Yıldırım kaç yaşında, nereli?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Tekvandoda dünya ikincisi olan Rukiye Yıldırım'ın başarıları ve hayatı...