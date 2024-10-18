Giriş Tarihi: 18.10.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024
08:19
Rümeysa Meriç’i öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlatmıştı: İfadesini kabul etmedi!
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cinsel birliktelik teklifini geri çeviren 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ı boynuna ip bağlayarak bayılttığı ve kamyonetle birlikte uçurumdan attığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanığın emniyetteki ifadesinde cinayeti nasıl işlediğini soğukkanlılıkla anlattığı, savcılık ifadesinde ise itirafını kabul etmediği yer aldı. İşte haberin detayları…