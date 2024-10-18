Rümeysa Meriç’i öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlatmıştı: İfadesini kabul etmedi!

"ARACIN EL FRENİNİN İNDİRİLME SESİNİ DUYDUM "

Rümeysa'nın kendisini güzel bir yere götüreceğini söylediğini dile getiren Tunay A., "Rümeysa bana yolu tarif etti. Halıdere eski yolda kapalı bir arsanın içerisine gittik. Aracı manzara kenarına çektim. Orada da alkol içtik. Daha arsanın kapısını açıp gitmek için araçtan indim. İhtiyacımı gidermek için aracın sağ arka kısmına gittim. Aracın el freninin indirilme sesini duydum. Dönüp baktığında Rümeysa'nın şoför koltuğunda oturduğunu, aracın dereden aşağı doğru düştüğünü gördüm. Rümeysa'ya seslendim ancak hiçbir ses ve cevap gelmedi. Telefonunun şarjı bittiği için kimseye haber veremedim çevreden yardım istedim. Daha sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Gerekli işlemler için doktor raporu akabinde polis merkezine götürüldüm. Benim bu olay ile ilgili hiçbir kastım veya kusurum yoktur" diye konuştu.

