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Giriş Tarihi: 18.10.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 08:19

Rümeysa Meriç’i öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlatmıştı: İfadesini kabul etmedi!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cinsel birliktelik teklifini geri çeviren 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ı boynuna ip bağlayarak bayılttığı ve kamyonetle birlikte uçurumdan attığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanığın emniyetteki ifadesinde cinayeti nasıl işlediğini soğukkanlılıkla anlattığı, savcılık ifadesinde ise itirafını kabul etmediği yer aldı. İşte haberin detayları…

ABBAS ÇAKAR
Rümeysa Meriç’i öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlatmıştı: İfadesini kabul etmedi!

Olay, 19 Mayıs tarihinde saat 02.30 sıralarında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Kamyonetin uçuruma düştüğü gerekçesiyle bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin 15 metre ilerisinde 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Rümeysa Meriç’i öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlatmıştı: İfadesini kabul etmedi!

Özcan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri Tunay A. (22), Eşref K. (20), Yaser A.A. (20) isimli erkekler ile Ceylan Ç. (20) ve Kibar N.K. (17) isimli kızları gözaltına aldı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden Tunay A. tutuklanırken, Eşref K., Yaser A.A., Ceylan Ç. ve Kibar N.K. ise serbest bırakıldı.
Öte yandan, otopsi raporunun hala çıkmadığı öğrenildi.

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Rümeysa Meriç’i öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlatmıştı: İfadesini kabul etmedi!

"RÜMEYSA İLE 1-2 SAAT OTURDUK"

Tuncay A. hakkında "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme" "Kadına karşı kasten öldürme" suçlarından hazırlanan iddianame, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Tunay A.'nın olay günü 0.47 promil alkollü olduğunun belirtildiği iddianamede, sanığın emniyette alınan ifadesine yer verilerek, "18 Mayıs tarihinde saat 15.00-15.30 sıralarında arkadaşlarım aracılığıyla 2-3 haftadır tanıdığım Rümeysa Meriç Özcan'ı amcamın aracıyla evinin sokağından aldım. Önce Şirinköy'e gittik. Alkol aldıktan sonra Yuvacık'a gittik. 1-2 saat oturduk, alkol içtik, daha sonra Rümeysa'nın arkadaşlarını almak için saat 22.00 sıralarında Değirmendere'ye geldik. Rümeysa'nın 2 kız arkadaşını alarak birlikte Karamürsel'de eğlence mekanına gittik. Yer olmadığı için içeriye girmedik ve Değirmendere'ye döndük. Kızları aldığım yere bıraktım ve Rümeysa ile birlikte Değirmendere Yalı Evlerinin inşaatın olduğu yerde araç içerisinde 1-2 saat oturduk" dedi.

Rümeysa Meriç’i öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlatmıştı: İfadesini kabul etmedi!

"ARACIN EL FRENİNİN İNDİRİLME SESİNİ DUYDUM "

Rümeysa'nın kendisini güzel bir yere götüreceğini söylediğini dile getiren Tunay A., "Rümeysa bana yolu tarif etti. Halıdere eski yolda kapalı bir arsanın içerisine gittik. Aracı manzara kenarına çektim. Orada da alkol içtik. Daha arsanın kapısını açıp gitmek için araçtan indim. İhtiyacımı gidermek için aracın sağ arka kısmına gittim. Aracın el freninin indirilme sesini duydum. Dönüp baktığında Rümeysa'nın şoför koltuğunda oturduğunu, aracın dereden aşağı doğru düştüğünü gördüm. Rümeysa'ya seslendim ancak hiçbir ses ve cevap gelmedi. Telefonunun şarjı bittiği için kimseye haber veremedim çevreden yardım istedim. Daha sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Gerekli işlemler için doktor raporu akabinde polis merkezine götürüldüm. Benim bu olay ile ilgili hiçbir kastım veya kusurum yoktur" diye konuştu.

Rümeysa Meriç’i öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlatmıştı: İfadesini kabul etmedi!

"BİRLİKTE OLMAK İÇİN ONA YAKINLAŞTIM"

Meydana gelen olay ile ilgili yapılan olay yeri incelemesi esnasında, Rümeysa Meriç Özcan'ın boyun altında ip olduğu, bu ipin ise araca bağlı olduğu görülmesi üzerine Tunay A'nın alınan ifadesinde, "Olay günü Ceylan Ç., Eşref K., Yaser A.A. ve Kibar N.K'den ayrıldıktan sonra Rümeysa ile araçta kalan biraları içtik ve öpüştük. Biraz öpüştükten sonra Rümeysa beni itekledi ve uzaklaştı. Daha sonra Rümeysa ile yeniden öpüşmeye başladık. Birlikte olmak için ona yakınlaştım ancak Rümeysa birlikte olmak istemediğini söyledi. Daha sonra Rümeysa araçtan inerek tuvaletini yaptı. Rümeysa araca bindikten sonra ona tecavüz etmeye çalıştığımı söyleyerek beni tehdit etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

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