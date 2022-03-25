Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev’in kadın savaşçıları cephede en önde!

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın 29'uncu gününde sıcak gelişmeler yaşandı. Rus ordusu Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Mariupol ve Harkiv şehirleri neredeyse yerle bir olurken başkent Kiev'in kuzeyinde ise çatışmalar sürüyor.

Rusya operasyonlarına devam ederken Ukrayna ordusu da eğitim verdiği sivillerle birlikte şehirlerini savunmayı sürdürüyor. Ukrayna'da tam bir seferberlik hali sahaya yansırken cephede kadınların da en önde olduğu görüntüler dünya medyası tarafından büyük ilgi gördü.

İşt savaştan son gelişmeler ve SABAH'ın ulaştığı bilgiler...