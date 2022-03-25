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Haberler Yaşam Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev'in kadın savaşçıları cephede en önde!
Giriş Tarihi: 25.03.2022 07:23 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 07:45

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev'in kadın savaşçıları cephede en önde!

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberler: Müzakerelerden sonuç alınamayan savaşta şehir merkezlerinde tansiyon giderek yükseliyor. Rus ordusu, Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmaya devam ederken Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Berdyansk Limanı'nda Rus çıkarma gemisini imha etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun bir ayda Kiev'i kuşatamadığını açıkladı.

Uğur YILDIRIM
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev’in kadın savaşçıları cephede en önde!

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın 29'uncu gününde sıcak gelişmeler yaşandı. Rus ordusu Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Mariupol ve Harkiv şehirleri neredeyse yerle bir olurken başkent Kiev'in kuzeyinde ise çatışmalar sürüyor.

Rusya operasyonlarına devam ederken Ukrayna ordusu da eğitim verdiği sivillerle birlikte şehirlerini savunmayı sürdürüyor. Ukrayna'da tam bir seferberlik hali sahaya yansırken cephede kadınların da en önde olduğu görüntüler dünya medyası tarafından büyük ilgi gördü.

İşt savaştan son gelişmeler ve SABAH'ın ulaştığı bilgiler...

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev’in kadın savaşçıları cephede en önde!

SON DAKİKA | UKRAYNA'DAN BÜYÜK OPERASYON RUS ASKERLERİ ABLUKAYA ALINDI

İrpin, Bucha ve Vorzel'de bulunan Rus askerini ablukaya alan Ukrayna, bu şehirlerin kontrolünü ele geçirmek için büyük bir operasyona başladı.

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Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev’in kadın savaşçıları cephede en önde!

Bu bölgeden Kiev'in kenar mahallerine gerçekleştirilen topçu ateşlerinde 87 konut, 12 okul, 6 anaokulu hasar gördü.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rusya'nın 1 ayda Kiev şehrini kuşatamadığını bildirdi.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev’in kadın savaşçıları cephede en önde!

KİEV KUŞATMASI BAŞARISIZ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına giremediği, Kiev şehrini kuşatamadığı ve Ukrayna'nın sol yakası üzerinde kontrol kurma görevini yerine getiremediği belirtildi.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev’in kadın savaşçıları cephede en önde!

KADIN ASKERLER CEPHEYE GİDİYOR

Ukrayna'nın Lviv kentindeki tren istasyonunda, ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen mültecilerin hareketliliği sürerken, cepheye giden ve önemli kısmı Ukraynalı kadınlardan oluşan askeri yoğunluk dikkati çekti.

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