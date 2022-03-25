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Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev'in kadın savaşçıları cephede en önde!
Giriş Tarihi: 25.03.2022 07:23
Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
07:45
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev'in kadın savaşçıları cephede en önde!
Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberler: Müzakerelerden sonuç alınamayan savaşta şehir merkezlerinde tansiyon giderek yükseliyor. Rus ordusu, Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmaya devam ederken Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Berdyansk Limanı'nda Rus çıkarma gemisini imha etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun bir ayda Kiev'i kuşatamadığını açıkladı.