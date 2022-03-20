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Rusya Ukrayna savaşı SON DAKİKA | Rus ordusu Kiev'den püskürtüldü! Ukrayna'da ağız birliği!
Giriş Tarihi: 20.03.2022 08:38
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
08:39
Rusya Ukrayna savaşı SON DAKİKA | Rus ordusu Kiev'den püskürtüldü! Ukrayna'da ağız birliği!
Rusya Ukrayna Savaşı son dakika haberleri: Yerle bir olan evlerde mahallerdeki Kievlilerin ağzında ise tek bir cümle var: No Pasaran (Geçit Yok) Kievliler yaşanan bombardımana rağmen evlerini terk etmeyeceklerini ve Rus Ordusuna geçit vermeyeceklerini söylüyor. İşte Kiev'den çarpıcı görüntüler ve savaşın seyrine dair son dakika gelişmeleri