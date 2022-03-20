Rusya Ukrayna savaşı SON DAKİKA | Rus ordusu Kiev’den püskürtüldü! Ukrayna’da ağız birliği!

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 24'üncü gününde devam ediyor. Hafta başında beri bombalanan Kiev'de ise halk yaralarını sarmaya çalışıyor. Vurulan apartmanlarda yaşayan sivil halk hep birlikte evlerini, bahçelerini temizliyor. Bombardıman sonrası oluşan enkazı elbirliği ile kaldırıyor. Yerle bir olan evlerde mahallerdeki Kievlilerin ağzında ise tek bir cümle var: No Pasaran (Geçit Yok)

İşte Kiev'den gelen son dakika gelişmeleri ve çarpıcı görüntüler...