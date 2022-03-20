Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Rusya Ukrayna savaşı SON DAKİKA | Rus ordusu Kiev'den püskürtüldü! Ukrayna'da ağız birliği!
Giriş Tarihi: 20.03.2022 08:38 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 08:39

Rusya Ukrayna savaşı SON DAKİKA | Rus ordusu Kiev'den püskürtüldü! Ukrayna'da ağız birliği!

Rusya Ukrayna Savaşı son dakika haberleri: Yerle bir olan evlerde mahallerdeki Kievlilerin ağzında ise tek bir cümle var: No Pasaran (Geçit Yok) Kievliler yaşanan bombardımana rağmen evlerini terk etmeyeceklerini ve Rus Ordusuna geçit vermeyeceklerini söylüyor. İşte Kiev'den çarpıcı görüntüler ve savaşın seyrine dair son dakika gelişmeleri

Uğur YILDIRIM
Rusya Ukrayna savaşı SON DAKİKA | Rus ordusu Kiev’den püskürtüldü! Ukrayna’da ağız birliği!

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 24'üncü gününde devam ediyor. Hafta başında beri bombalanan Kiev'de ise halk yaralarını sarmaya çalışıyor. Vurulan apartmanlarda yaşayan sivil halk hep birlikte evlerini, bahçelerini temizliyor. Bombardıman sonrası oluşan enkazı elbirliği ile kaldırıyor. Yerle bir olan evlerde mahallerdeki Kievlilerin ağzında ise tek bir cümle var: No Pasaran (Geçit Yok)

İşte Kiev'den gelen son dakika gelişmeleri ve çarpıcı görüntüler...

Rusya Ukrayna savaşı SON DAKİKA | Rus ordusu Kiev’den püskürtüldü! Ukrayna’da ağız birliği!

Kievliler yaşanan bombardımana rağmen evlerini terk etmeyeceklerini ve Rus Ordusuna geçit vermeyeceklerini söylüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rusya Ukrayna savaşı SON DAKİKA | Rus ordusu Kiev’den püskürtüldü! Ukrayna’da ağız birliği!

SON DAKİKA | RUS ORDUSU PÜSKÜRTÜLDÜ

Kiev'in kuzeyinde Ukrayna Ordusu ile Rus Ordusu şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Ordusu, Rus birliklerinin eline geçen 30'dan fazla köy ve kasabanın kontrolünü geri almayı başardı. Bazı bölgelerde Rus güçleri Kiev'den 70 kilometre püskürtüldü.

Rusya Ukrayna savaşı SON DAKİKA | Rus ordusu Kiev’den püskürtüldü! Ukrayna’da ağız birliği!

Ukrayna Ordusu, Ruslara karşı atağa geçerken İrpin, Bucha bölgelerinden çatışma ve patlama sesleri eksik olmuyor. Bu bölgeden Şehir merkezine doğru gerçekleştirilen atışlarda birçok apartman vuruldu.

Rusya Ukrayna savaşı SON DAKİKA | Rus ordusu Kiev’den püskürtüldü! Ukrayna’da ağız birliği!

Hafta başından beri en az 15 kişi hayatını kaybetti. Onlarca bina harabeye döndü.

SON DAKİKA