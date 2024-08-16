Rusya’da da satranç turnuvasında rakibini cıva ile zehirlemişti! Ölüme bile yol açan cıvadan kolye yapıp satıyorlar

RAKİBİNİ CIVA İLE ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Rusya'da geçtiğimiz günlerde Dağıstan bölgesinde düzenlenen bir satranç turnuvasındaki güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı. Görüntülere göre, 40 yaşındaki Amina Abakarova'nın bir termometreden aldığı cıvayı satranç tahtasına ve rakibi 30 yaşındaki Umayganat Osmanova'nın kullandığı bir taşa sürdü. Osmanova, satranç turnuvasının başında kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılmıştı. Osmanova'nın zehirlendiği açıklanmıştı.