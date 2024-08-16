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Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 08:59

Rusya’da da satranç turnuvasında rakibini cıva ile zehirlemişti! Ölüme bile yol açan cıvadan kolye yapıp satıyorlar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki S.B. nazardan koruması amacıyla boynuna asılan muskayı merak edip açınca içindeki cıva 3 kişiyi zehirleyerek hastanelik etti. Rusya'da bir satranç turnuvasında katılımcılardan biri rakibini maç öncesi cıva ile zehirlemesi şok etkisi yaratırken, nazardan koruduğuna inanılan ancak solunması durumunda kimyasal akciğer yangısına, bronşit oluşumuna ve etkilenim sürerse ölüme dahi yol açan cıvalı kolye satışları devam ediyor. ADÜ Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Özlüler, "Cıva çıktığı ortamlarda çok kolaylıkla sulunum yoluyla akciğere alınabilir. Akciğerde hızla kan dolaşımına geçerek diğer organlara ve dokulara dağılımı gerçekleşir. Cıva özellikle akciğerle beraber daha çok beyni ve santral sinir sistemini etkileyebilir. Özellikle psikiyatrik bozukluklar, bilinç değişiklikleri, ölüm gibi bulgularla ortaya çıkabilir" dedi.

Ceyhan TORLAK
Rusya’da da satranç turnuvasında rakibini cıva ile zehirlemişti! Ölüme bile yol açan cıvadan kolye yapıp satıyorlar

Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'nde 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk nazardan koruması amacıyla boynunda asılı olan muskayı merak edip açtı. Bu sırada muskanın içinde bulunan cıva çocuğun üzerine döküldü. Muskadan dökülen cıvaya temas eden çocuk, anne ve bir kadın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Rusya’da da satranç turnuvasında rakibini cıva ile zehirlemişti! Ölüme bile yol açan cıvadan kolye yapıp satıyorlar

RAKİBİNİ CIVA İLE ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Rusya'da geçtiğimiz günlerde Dağıstan bölgesinde düzenlenen bir satranç turnuvasındaki güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı. Görüntülere göre, 40 yaşındaki Amina Abakarova'nın bir termometreden aldığı cıvayı satranç tahtasına ve rakibi 30 yaşındaki Umayganat Osmanova'nın kullandığı bir taşa sürdü. Osmanova, satranç turnuvasının başında kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılmıştı. Osmanova'nın zehirlendiği açıklanmıştı.

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Rusya’da da satranç turnuvasında rakibini cıva ile zehirlemişti! Ölüme bile yol açan cıvadan kolye yapıp satıyorlar

UZMAN İSİM UYARDI
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Özlüler, cıvanın özellikle endüstrileşmenin de artmasıyla birlikte sanayide çok fazla kullanımı artan doğada da bulunan bir ağır metal olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Rusya’da da satranç turnuvasında rakibini cıva ile zehirlemişti! Ölüme bile yol açan cıvadan kolye yapıp satıyorlar

Doç. Dr. Özlüler, "Normalde cıva; parlak gümüş renginde, kokusuz ve oda sıcaklığında normal sıvı halde bulunan ağır bir metal. Ancak oda sıcaklığında çok kolay buharlaşıp insanları ve insan sağlığını tehdit edebilir hale gelebilir. Cıva buharlaşıp açığa çıktığı ortamlarda çok kolaylıkla sulunum yoluyla akciğere alınabilir.

Rusya’da da satranç turnuvasında rakibini cıva ile zehirlemişti! Ölüme bile yol açan cıvadan kolye yapıp satıyorlar

Akciğerde hızla kan dolaşımına geçerek diğer organlara ve dokulara dağılımı gerçekleşir. Cıva özellikle akciğerle beraber daha çok beyni ve santral sinir sistemini etkileyebilir. Özellikle psikiyatrik bozukluklar, bilinç değişiklikleri, ölüm gibi bulgularla ortaya çıkabilir" dedi.

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