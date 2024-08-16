Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
08:59
Rusya’da da satranç turnuvasında rakibini cıva ile zehirlemişti! Ölüme bile yol açan cıvadan kolye yapıp satıyorlar
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki S.B. nazardan koruması amacıyla boynuna asılan muskayı merak edip açınca içindeki cıva 3 kişiyi zehirleyerek hastanelik etti. Rusya'da bir satranç turnuvasında katılımcılardan biri rakibini maç öncesi cıva ile zehirlemesi şok etkisi yaratırken, nazardan koruduğuna inanılan ancak solunması durumunda kimyasal akciğer yangısına, bronşit oluşumuna ve etkilenim sürerse ölüme dahi yol açan cıvalı kolye satışları devam ediyor. ADÜ Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Özlüler, "Cıva çıktığı ortamlarda çok kolaylıkla sulunum yoluyla akciğere alınabilir. Akciğerde hızla kan dolaşımına geçerek diğer organlara ve dokulara dağılımı gerçekleşir. Cıva özellikle akciğerle beraber daha çok beyni ve santral sinir sistemini etkileyebilir. Özellikle psikiyatrik bozukluklar, bilinç değişiklikleri, ölüm gibi bulgularla ortaya çıkabilir" dedi.