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SABAH 4 ayrı ilçeden Melen'e dökülen atık suları görüntüledi! İBB 6 yıl çivi bile çakmadı: İçme suyuna kanalizasyon karıştı
Giriş Tarihi: 21.01.2025 08:14
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
09:03
SABAH 4 ayrı ilçeden Melen'e dökülen atık suları görüntüledi! İBB 6 yıl çivi bile çakmadı: İçme suyuna kanalizasyon karıştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSKİ'nin 2018 yılında hazırladığı "Melen Havzası Çevre Koruma Projesi" kapsamında 6 yıl boyunca yatırım programına aldığı "Cumayeri, Yığılca, Kaynaşlı ve Gölkaya atık su arıtma tesisleri için çivi dahi çakmadı, İstanbul'a içme suyunu temin eden Melen'e kanalizasyon atığı karıştı. SABAH Gazetesi, İBB'nin vurdum duymazlığı sonucu Düzce'nin dört ayrı ilçesinden Melen'e dökülen kanalizasyon sularını ayrı ayrı görüntüledi. Görüntülenen söz konusu noktalardan İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Havza'sına kanalizasyon atıklarının döküldüğü görüldü. İstanbullunun sağlıklı içme suyuna kavuşması için söz konusu atık su arıtma tesislerinin bir an önce yapılıp devreye alınması gerekiyor.