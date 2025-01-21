SABAH 4 ayrı ilçeden Melen’e dökülen atık suları görüntüledi! İBB 6 yıl çivi bile çakmadı: İçme suyuna kanalizasyon karıştı

Faruk Özlü, "Bu proje İSKİ'nin Melen içme suyu projesi kapsamında kendi sorumluluğunda olan bir proje. İBB, 2024'ün ilk çeyreğine kadar bitireceğini beyan etti, bu zamana kadar bekledik ancak bunca zamanda herhangi bir adım atılmayınca İBB'nin sorumluluğunu hatırlatma gereği duyduk" dedi.