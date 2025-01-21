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Haberler Yaşam SABAH 4 ayrı ilçeden Melen'e dökülen atık suları görüntüledi! İBB 6 yıl çivi bile çakmadı: İçme suyuna kanalizasyon karıştı
Giriş Tarihi: 21.01.2025 08:14 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:03

SABAH 4 ayrı ilçeden Melen'e dökülen atık suları görüntüledi! İBB 6 yıl çivi bile çakmadı: İçme suyuna kanalizasyon karıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSKİ'nin 2018 yılında hazırladığı "Melen Havzası Çevre Koruma Projesi" kapsamında 6 yıl boyunca yatırım programına aldığı "Cumayeri, Yığılca, Kaynaşlı ve Gölkaya atık su arıtma tesisleri için çivi dahi çakmadı, İstanbul'a içme suyunu temin eden Melen'e kanalizasyon atığı karıştı. SABAH Gazetesi, İBB'nin vurdum duymazlığı sonucu Düzce'nin dört ayrı ilçesinden Melen'e dökülen kanalizasyon sularını ayrı ayrı görüntüledi. Görüntülenen söz konusu noktalardan İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Havza'sına kanalizasyon atıklarının döküldüğü görüldü. İstanbullunun sağlıklı içme suyuna kavuşması için söz konusu atık su arıtma tesislerinin bir an önce yapılıp devreye alınması gerekiyor.

YUSUF ÖZDEMİR
SABAH 4 ayrı ilçeden Melen’e dökülen atık suları görüntüledi! İBB 6 yıl çivi bile çakmadı: İçme suyuna kanalizasyon karıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) idaresi İSKİ, 16.05.2018 tarihli genel kurulunda, içme suyu havzası olması nedeniyle Melen'i atık su tehdidinden korumak amacıyla Düzce'deki yerleşim bölgelerinin atık sularının havzaya karışmaması için bir proje hazırladı. "Melen Havzası Çevre Koruma projesi" kapsamında İSKİ tarafından "Cumayeri, Kaynaşlı, Yığılca ve Gölkaya" atık su arıtma tesisleri inşa edilmesi kararlaştırıldı.

SABAH 4 ayrı ilçeden Melen’e dökülen atık suları görüntüledi! İBB 6 yıl çivi bile çakmadı: İçme suyuna kanalizasyon karıştı

6 KEZ YATIRIM PLANINA ALINDI KAĞIT ÜSTÜNDE KALDI
"Melen Havzası Çevre Koruma projesi", ilk kez 2019 yılında İBB meclisinde yatırım planına alındı. Atık su arıtma tesisleri için bütçeden pay da ayırıldı. Ancak 2019 yılında İBB yönetimi CHP'ye geçince aynı yıl yatırım planına alınıp bütçesi alınan atık su arıtma tesisleri için bir girişim yapılmadı.

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SABAH 4 ayrı ilçeden Melen’e dökülen atık suları görüntüledi! İBB 6 yıl çivi bile çakmadı: İçme suyuna kanalizasyon karıştı

Söz konusu proje sırasıyla 2020, 2021, 2022, 2023 ve son olarak 2024 yıllarında da ayrı ayrı yatırım planına alınarak bütçesi ayrıldı ancak proje için yine bir adım atılmadı. Melen'i atık su tehdidinden koruyacak olan proje 6 yıl boyunca kağıt üstünde kaldı.

SABAH 4 ayrı ilçeden Melen’e dökülen atık suları görüntüledi! İBB 6 yıl çivi bile çakmadı: İçme suyuna kanalizasyon karıştı

PROJE İSKİ'NİN SORUMLULUĞUNDA
İBB'nin 6 yıl boyunca yatırım planına almasına rağmen hiçbir adım atmadığı proje nedeniyle Düzce'deki yerleşim yerlerinin atık suları İstanbul'a içme suyu temin eden Melen'e dökülmeye devam etti. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada projenin İSKİ sorumluluğunda olduğunu hatırlatarak, İstanbulluların sağlıklı içme suyuna kavuşması için söz konusu atık su arıtma tesislerinin İBB tarafından bir an önce yapılıp devreye alınması gerektiğini belirtti.

SABAH 4 ayrı ilçeden Melen’e dökülen atık suları görüntüledi! İBB 6 yıl çivi bile çakmadı: İçme suyuna kanalizasyon karıştı

Faruk Özlü, "Bu proje İSKİ'nin Melen içme suyu projesi kapsamında kendi sorumluluğunda olan bir proje. İBB, 2024'ün ilk çeyreğine kadar bitireceğini beyan etti, bu zamana kadar bekledik ancak bunca zamanda herhangi bir adım atılmayınca İBB'nin sorumluluğunu hatırlatma gereği duyduk" dedi.

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