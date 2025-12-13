Haberler
SABAH firar planının detaylarına ulaştı! Sultan gerçeği anlattı babası kaçışı ayarladı
Giriş Tarihi: 13.12.2025 06:31
SABAH, Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan'ın yurtdışına kaçma planının perde arkasına ulaştı. Buna göre Sultan, babası Arif Ulu'ya o gece olanları anlattı. Baba, kızının gözaltına alınma ihtimaline karşı göçmen kaçakçılarıyla görüşüp Gürcistan üzerinden kaçışı organize etti. Emniyet kaynakları, Sultan'ın babasına anlattıklarını cinayet itirafı olarak değerlendiriyor.