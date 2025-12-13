Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SABAH firar planının detaylarına ulaştı! Sultan gerçeği anlattı babası kaçışı ayarladı
Giriş Tarihi: 13.12.2025 06:31

SABAH firar planının detaylarına ulaştı! Sultan gerçeği anlattı babası kaçışı ayarladı

SABAH, Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan'ın yurtdışına kaçma planının perde arkasına ulaştı. Buna göre Sultan, babası Arif Ulu'ya o gece olanları anlattı. Baba, kızının gözaltına alınma ihtimaline karşı göçmen kaçakçılarıyla görüşüp Gürcistan üzerinden kaçışı organize etti. Emniyet kaynakları, Sultan'ın babasına anlattıklarını cinayet itirafı olarak değerlendiriyor.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
  • ABONE OL
SABAH firar planının detaylarına ulaştı! Sultan gerçeği anlattı babası kaçışı ayarladı

Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. SABAH'ın ulaştığı TÜBİTAK'ın çözdüğü ses kayıtları ve bilirkişi raporlarında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden itildiği öne sürülmüştü. Yurtdışına firar etmek üzereyken yakalanan Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı dün akşam emniyette ifade verdi.

SABAH firar planının detaylarına ulaştı! Sultan gerçeği anlattı babası kaçışı ayarladı

Güllü'nün öldüğü akşam evinde bulunan kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu ifadesinde Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini ittiğini itiraf etti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, olup bitenleri babası Arif Ulu'ya anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SABAH firar planının detaylarına ulaştı! Sultan gerçeği anlattı babası kaçışı ayarladı

Arif Ulu da olası bir gözaltı ihtimaline karşı Gürcistan üzerinden gerçekleşecek kaçışı organize etti ve göçmen kaçakçıları ile görüşüp için girişimlerde bulundu. Dosyaya giren bilgilere göre Sultan Nur Ulu, olası gözaltı ihtimali üzerine babası Arif Ulu'ya Güllü'nün itilmesi iddiasına ilişkin süreci aktardı. Kızının anlattıkları sonrasında Arif Ulu devreye girdi ve yurtdışına kaçış için plan yapmaya başladı.

SABAH firar planının detaylarına ulaştı! Sultan gerçeği anlattı babası kaçışı ayarladı

TEMAS KAYIT ALTINDA

Bu kapsamda Arif Ulu'nun İstanbul'da faaliyet gösterdiği değerlendirilen göçmen kaçakçılarıyla temasa geçtiği, yapılan telefon görüşmelerinin Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik takip kapsamında kayıtlara girdiği belirtildi. Görüşmelerde yüklü miktarda para karşılığında anlaşma sağlandığı, kaçış güzergâhının Gürcistan üzerinden yurtdışına çıkış şeklinde planlandığı bilgisi soruşturma evrakına yansıdı.

SABAH firar planının detaylarına ulaştı! Sultan gerçeği anlattı babası kaçışı ayarladı

Emniyet kaynakları, Sultan Nur Ulu'nun pasaportunun olmadığı, pasaport ve vize başvuruları dikkat çekebilir diye Tuğyan ile Sultan'ın illegal şekilde yurtdışına çıkmayı planladığını değerlendiriyor.

SABAH firar planının detaylarına ulaştı! Sultan gerçeği anlattı babası kaçışı ayarladı

Firarın uygulanacağı çıkış noktası olarak Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşına ait İstanbul Büyükçekmece'deki evin belirlendiği, şüphelilerin burada bir süre bekletildiği ve uygun zamanlamanın kolluk birimlerince anlık olarak izlendiği kaydedildi.

SABAH firar planının detaylarına ulaştı! Sultan gerçeği anlattı babası kaçışı ayarladı

5 SANIK ADLİYEYE İFADE VERDİ

Tuğyan Ülkem Gülter, Sultan Nur Ulu ve diğer 3 şüpheli dün akşam Yalova Adliyesi'ne getirildi. Sultan Nur Ulu savcılıktaki ifadesinde de cinayeti itiraf ederek "Tuğyan annesini pencereden itti. Ben neden cinayet işlediğini bilmiyorum. Bu güne kadar da tehdit edildim.

SABAH firar planının detaylarına ulaştı! Sultan gerçeği anlattı babası kaçışı ayarladı

Korktuğum için konuşamadım" dedi. Tuğyan da sorgusunda Sultan'ı yalanlamadı sadece "Ben yapmadım" ifadesini kullandı. Öte yandan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi.

SABAH firar planının detaylarına ulaştı! Sultan gerçeği anlattı babası kaçışı ayarladı

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Sultan Nur Ulu'nun itirafları ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "Tasarlayarak kasten yakınını öldürmek" suçundan tutuklamaya sevk edildi.