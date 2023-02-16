Haberler Yaşam SABAH, Hatay'daki tabloyu inceledi! 3 bakan, 6 vali, 7 mülkiye müfettişi, 7 kaymakam sahada ​

Giriş Tarihi: 16.02.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 09:05

SABAH, Hatay'daki tabloyu inceledi! 3 bakan, 6 vali, 7 mülkiye müfettişi, 7 kaymakam sahada ​

Asrın felaketinin en ağır vurduğu şehir Hatay oldu. 1,6 milyon nüfuslu şehirde özellikle merkez mahalleler ve bulvarlardaki bütün binaların yıkılmış ya da ağır hasar alması ile 8 kat üzerindeki binaların etraflarındaki depremde zarar görmeyen binaların üzerine devrilmesi tabloyu ağırlaştıran önemli faktörlerden biri oldu. Depremin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen arama-kurtarma faaliyetleri gece-gündüz aralıksız ve büyük titizlikle sürüyor. 3 Bakan, 6 Vali, 7 Mülkiye Müfettişi, 7 Kaymakam, asker ve polislerle birlikte on binlerce kişiyle devlet Hatay'a çıkarma yapmış durumda. Hataylıların büyük bir kısmı, şehirden ayrılmış durumda. 1927'de inşa edilen Tarihi Hatay Meclis binası tamamen yıkılırken Valilik ve Belediye binaları başta olmak üzere birçok kamu binası ağır hasar aldı. Hatay'da tahliye koordinesinde sorumlu Konya Valisi Vahdettin Özkan SABAH'a yapılan çalışmaları anlattı.