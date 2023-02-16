Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SABAH, Hatay'daki tabloyu inceledi! 3 bakan, 6 vali, 7 mülkiye müfettişi, 7 kaymakam sahada ​
Giriş Tarihi: 16.02.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 09:05

SABAH, Hatay'daki tabloyu inceledi! 3 bakan, 6 vali, 7 mülkiye müfettişi, 7 kaymakam sahada ​

Asrın felaketinin en ağır vurduğu şehir Hatay oldu. 1,6 milyon nüfuslu şehirde özellikle merkez mahalleler ve bulvarlardaki bütün binaların yıkılmış ya da ağır hasar alması ile 8 kat üzerindeki binaların etraflarındaki depremde zarar görmeyen binaların üzerine devrilmesi tabloyu ağırlaştıran önemli faktörlerden biri oldu. Depremin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen arama-kurtarma faaliyetleri gece-gündüz aralıksız ve büyük titizlikle sürüyor. 3 Bakan, 6 Vali, 7 Mülkiye Müfettişi, 7 Kaymakam, asker ve polislerle birlikte on binlerce kişiyle devlet Hatay'a çıkarma yapmış durumda. Hataylıların büyük bir kısmı, şehirden ayrılmış durumda. 1927'de inşa edilen Tarihi Hatay Meclis binası tamamen yıkılırken Valilik ve Belediye binaları başta olmak üzere birçok kamu binası ağır hasar aldı. Hatay'da tahliye koordinesinde sorumlu Konya Valisi Vahdettin Özkan SABAH'a yapılan çalışmaları anlattı.

Halit TURAN
ÖMER ÇETİN
SABAH, Hatay’daki tabloyu inceledi! 3 bakan, 6 vali, 7 mülkiye müfettişi, 7 kaymakam sahada ​

Sabah, asrın felaketini en şiddetli yaşayan hatay'daki bütün çalışmaları yerinde inceledi. asrın felaketini yaşayan 1 milyon 600 bin nüfuslu hatay'ın antakya ilçesi depremden en çok etkilenen ilçe. asi nehrinin etrafındaki özellikle cumhuriyet meydanı, atatürk bulvarı, inönü bulvarı gibi merkezi bölgeler depremde büyük kayıp yaşadı. burada bulunan 8 ve üstü kat sayılı binaların depremde yıkılması tabloyu ağırlaştırdı. bazı sokaklar ve caddeler yıkılan binalar nedeniyle tamamen kapandı. depremde zarar almayan birçok binada etraflarındaki yüksek katlı binaların üzerlerine devrilmesiyle ya yıkıldı, ya da büyük hasar aldı.

SABAH, Hatay’daki tabloyu inceledi! 3 bakan, 6 vali, 7 mülkiye müfettişi, 7 kaymakam sahada ​

SİSTEMLİ ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Termal kamera, enkaz için kullanılan hassas ses dinleme cihazlarıyla yıkılan bütün binalarda arama-kurtarma çalışmaları AFAD ekipleri koordinesinde 24 saat boyunca aralıksız devam ediyor. Arama faaliyetleri biten binalarda iş makineleri enkaz kaldırma işlemleri yaparken, arama-kurtarma faaliyetlerinin bir hafta daha süreceği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SABAH, Hatay’daki tabloyu inceledi! 3 bakan, 6 vali, 7 mülkiye müfettişi, 7 kaymakam sahada ​

DEVLET SAHADA, BÜTÜN İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR
Hatay'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çalışmaları organize ediyor. Bunun yanında 6 Vali, 7 Mülkiye Müfettişi, 7 Kaymakam ve on binlerce polis, asker, jandarma ve sağlık görevlileriyle devlet vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyor. Hatay'da temel ihtiyaç, barınma, sağlık ve tahliyeler konusunda bütün tedbirler alınmış durumda. Hatay Şehir Hastanesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi aktif olarak çalışıyor.

SABAH, Hatay’daki tabloyu inceledi! 3 bakan, 6 vali, 7 mülkiye müfettişi, 7 kaymakam sahada ​

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından farklı illere ambulans helikopterlerle sevk ediliyor. Konya Valisi Vahdettin Özkan koordinesinde deprem yaşanır yaşanmaz bir saat içerisinde Konya Büyükşehir Belediyesinden arama-kurtarma ekipleriyle birlikte Hatay'a geldi. Hatay İl Afet organizasyonunda Tahliye ve Yerleştirme alanlarından sorumlu Vali Özkan, SABAH'a çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özkan, büyük bir koordinasyonla devletin sahada olduğunu, vatandaşların bütün ihtiyaçlarının karşılanması için seferber olunduğunun altını çizdi.

SABAH, Hatay’daki tabloyu inceledi! 3 bakan, 6 vali, 7 mülkiye müfettişi, 7 kaymakam sahada ​

ŞEHİR SESSİZLİĞE BÜRÜNMÜŞ DURUMDA
Depremde ağır yara alan Hatay'da özellikle merkez bölgede vatandaşlar şehri terk etmiş durumda. İmkanı olmayan vatandaşlar ise Konya Valiliği koordinesinde oluşturulan toplanma merkezlerinden tahliye ediliyor. 112 ihbarlarını takip eden 20 kişilik ekip 16 bin kişinin şehirden tahliyesini sağladı. 130 engelli de durumların uygun araçlarla istedikleri şehirlere gönderildi.

SON DAKİKA