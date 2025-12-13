Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SABAH, kadın spikerin ifadesine ulaştı! "Üçlü ilişki" itirafı: Mehmet Akif Ersoy, parayı rulo yapıp kokain içti
Giriş Tarihi: 13.12.2025 06:17

SABAH, kadın spikerin ifadesine ulaştı! "Üçlü ilişki" itirafı: Mehmet Akif Ersoy, parayı rulo yapıp kokain içti

Habertürk'ün görevden alınan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu bazı isimlerin tutuklandığı soruşturmada ifade veren 35 yaşındaki bir kadın spikerin anlattıkları şoke eden cinsten. Ersoy'un evli olduğu süre zarfında hem Bebek'te hem de Etiler'de iki ayrı evi kullandığını söyleyen kadın spiker, "üçlü ilişki" itirafında bulundu. İşte detaylar...

ATAKAN IRMAK
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da olduğu bazı isimler tutuklandı. Soruşturma kapsamında ifade veren 35 yaşındaki bir kadın spikerin anlattıkları dikkat çekti.

İşte SABAH'ın ulaştığı ifadeler:

"HEM BEBEK HEM DE ETİLER'DE İKİ AYRI EVİ KULLANIRDI"

"Mehmet Akif Ersoy'la 2024'te tanıştım. Daha önce de ona ulaşmaya çalıştım ama kendisi bana cevap vermemişti. Çünkü o dönem çok güçlüydü. Ben de iş arıyordum. Ersoy evli olduğu süre zarfında hem Bebek'te hem de Etiler'de iki ayrı evi kullandı.

Tanışmamızdan 1 ay sonra bir gece kulübüne gittik. İkinci görüşmede Bebek'te Mustafa Manaz ile Mehmet Akif Ersoy'un ortak kullandığı eve gittik ve ilişkiye girdik.

O sırada eşi sürekli aradığı için daha uzun görüşemedik. Üçüncü görüşmemiz yine Manaz'la tuttukları Etiler'deki evde gerçekleşti. Yine ilişki yaşadık.

Bir gün 'Kütüphane' diye bir mekâna gittik. Eve döndük ve Ersoy'la ilişki yaşadık. Sabah odanın kapısı açıldı. O sırada Akif'le ilişki yaşıyorduk. Ahmet Göçmez 'Gömleğimi alacağım' dedi. Yatağa doğru yaklaşmaya başladı. Ben de Akif'e 'Neler oluyor' dedim. O da 'Ne olacak izlesin' dedi. Ahmet bu konuşmadan dolayı bana trip attı.

Ersoy beni Ankara'dan gelen arkadaşı Furkan T. ile tanıştırdı. Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekâna gidecektik' dedi. Ancak mekân yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık.

ŞOKE EDEN "ÜÇLÜ İLİŞKİ" İTİRAFI

Etiler'deki eve gittim. Evde Akif vardı. Manaz daha sonra eve geldi. Akif'le ilişkiye başladık. O sırada Manaz odaya geldi. Bana dokunmaya başladı. Üçlü ilişki yaşadık.

"PARAYI RULO YAPARAK KOKAİN İÇTİLER"

Bir gün Etiler'deki evde buluştuk. Manaz, Ersoy ve Ece A. parayı rulo yaparak kokain içtiler."