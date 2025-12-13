Haberler
SABAH, kadın spikerin ifadesine ulaştı! "Üçlü ilişki" itirafı: Mehmet Akif Ersoy, parayı rulo yapıp kokain içti
Giriş Tarihi: 13.12.2025 06:17
Habertürk'ün görevden alınan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu bazı isimlerin tutuklandığı soruşturmada ifade veren 35 yaşındaki bir kadın spikerin anlattıkları şoke eden cinsten. Ersoy'un evli olduğu süre zarfında hem Bebek'te hem de Etiler'de iki ayrı evi kullandığını söyleyen kadın spiker, "üçlü ilişki" itirafında bulundu. İşte detaylar...